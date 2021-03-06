Як вижити у зомбі-апокаліпсис: експерти у США дали прості поради

Центр США з контролю над хворобами оновив свою сторінку з рекомендаціями під жартівливо назвою "Як підготуватись до зомбі-апокаліпсису".

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Про це пише "Голос Америки".

Поради можна використовувати для підготовки до будь-якої надзвичайної ситуації, включаючи землетрус, ураган чи повінь.

"Зараз ви, можливо, смієтесь, але ви будете раді, що прочитали це, – йдеться на сторінці установи. – І навіть, можливо, ви дещо дізнаєтесь про те, як бути готовим до справжньої надзвичайної ситуації".

Щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації, епідеміологи радять запастись необхідними речами.

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У наборі мають бути вода з розрахунку 4 літри на людину на день, харчові продукти тривалого зберігання, ліки, інструменти, предмети гігієни, одяг, важливі документи та набір для надання першої допомоги.

Також варто скласти план дій на випадок непередбачуваної ситуації, а також мати перелік контактів тих, до кого звертатись у надзвичайних ситуаціях, яких можна очікувати у вашому регіоні проживання. План із підготовки має передбачати місце, де ваша родина може зустрітись.

Центр США з контролю над хворобами (CDC) – орган, який видає рекомендації стосовно надзвичайних ситуацій в країні і відповідає за протиепідемічні рекомендації у часи COVID-19.

Раніше писалося, що знайдено спосіб зупинити апокаліпсис на Землі у разі падіння астероїда.

Також нагадаємо, що на Землю посилають сигнали мертві планети-зомбі.

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