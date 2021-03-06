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Як вижити у зомбі-апокаліпсис: експерти у США дали прості поради

6 березня, 19:24

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Епідеміологи радять запастись речами першої необхідності

Центр США з контролю над хворобами оновив свою сторінку з рекомендаціями під жартівливо назвою "Як підготуватись до зомбі-апокаліпсису".

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Про це пише "Голос Америки".

Поради можна використовувати для підготовки до будь-якої надзвичайної ситуації, включаючи землетрус, ураган чи повінь.

"Зараз ви, можливо, смієтесь, але ви будете раді, що прочитали це, – йдеться на сторінці установи. – І навіть, можливо, ви дещо дізнаєтесь про те, як бути готовим до справжньої надзвичайної ситуації".

Щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації, епідеміологи радять запастись необхідними речами.

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У наборі мають бути вода з розрахунку 4 літри на людину на день, харчові продукти тривалого зберігання, ліки, інструменти, предмети гігієни, одяг, важливі документи та набір для надання першої допомоги.

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Також варто скласти план дій на випадок непередбачуваної ситуації, а також мати перелік контактів тих, до кого звертатись у надзвичайних ситуаціях, яких можна очікувати у вашому регіоні проживання. План із підготовки має передбачати місце, де ваша родина може зустрітись.

Центр США з контролю над хворобами (CDC) – орган, який видає рекомендації стосовно надзвичайних ситуацій в країні і відповідає за протиепідемічні рекомендації у часи COVID-19.

Раніше писалося, що знайдено спосіб зупинити апокаліпсис на Землі у разі падіння астероїда.

Також нагадаємо, що на Землю посилають сигнали мертві планети-зомбі.

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апокаліпсис зомбі виживання эпидемиолог
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