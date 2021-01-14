Як звучить офіційне звинувачення Трампу

Перед голосуванням заявили, що Трамп становить небезпеку для нації

Президент США Дональд Трамп отримав звинувачення від Нижньої палати Конгресу США – Палати представників в тому, що його вчинки підбурювали до насильства проти уряду, тому було ухвалено рішення про імпічмент.

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Як пише CNN, офіційне звинувачення звучить так:

"Дональд Джон Трамп скоїв тяжкі злочини і проступки, підбурюючи до насильства проти уряду Сполучених Штатів", – йдеться в заяві.

Водночас спікер палати представників Ненсі Пелосі в залі палати представників перед голосуванням заявила, що Трамп представляє явну і реальну небезпеку для нації.

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"Ми знаємо, що президент Сполучених Штатів спровокував це повстання, це збройне повстання проти нашої спільної країни", – заявила спікер палати представників Ненсі Пелосі перед голосуванням.

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Нагадаємо, для імпічменту глави держави необхідно була більшість із загального числа в 433 представників із правом голосу, і вони у демократів знайшлися – за резолюцію проголосував 221 демократ і 10 республіканців. Проти імпічменту – 197 конгресменів.

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