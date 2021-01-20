Кандидати Байдена на глав Держдепу і Пентагону підтримують надання Україні зброї

Блінкен каже, що давно закликав Трампа надати Україні зброю

Кандидат обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена на посаду державного секретаря Ентоні Блінкен підтримує надання Україні летальної оборонної зброї.

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Про це він заявив під час слухань у комітеті із закордонних справ Сенату США.

Він підкреслив, що закликав до цього адміністрацію Дональда Трампа ще кілька років тому

"Я за те, щоб надати Україні летальну оборонну допомогу. Саме про це я говорив ще близько трьох років тому в New York Times", – сказав Блінкен у відповідь на запитання про його ставлення до надання Україні озброєнь.

За надання Україні військової допомоги, зокрема озброєнь, виступає і кандидат Байдена на голову Пентагону Ллойд Остін.

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"Я підтримую надання військової допомоги у вигляді летального озброєння, щоб забезпечити Україну необхідними засобами для самозахисту", – сказав він, відповідаючи на запитання членів комітету зі збройних сил Сенату.

Він додав, що США повинні допомогти Україні, щоб її збройні сили могли "зберегти територіальну цілісність країни в умовах триваючої агресії з боку Росії" і пообіцяв у разі свого затвердження на посаду і прогресу в боротьбі з корупцією в нашій країні "рішуче підтримувати зусилля із підготовки, надання техніки та консультативної підтримки" українських військових.

Нагадаємо, в 2017 році колишній заступник державного секретаря США Ентоні Блінкен у своїй статті, опублікованій в The New York Times, настійно закликав президента США Дональда Трампа надати Україні зброю на тлі безперервних бойових дій на Донбасі.

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