У США скасували карантин після вакцинації від коронавірусу

Американські епідеміологи дозволили людям, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби, не дотримуватися карантину після контакту з інфікованими або тими, у кого підозрюють COVID-19.

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Про це йдеться в нових рекомендаціях Центру з контролю і профілактики захворювань США.

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Водночас, щоб уникнути карантину, слід відповідати трьом критеріям. Вони такі:

з моменту останньої ін'єкції вакцини в серії пройшло не менш як два тижні;

після отримання останньої дози пройшло не більш як три місяці;

відсутність симптомів COVID-19.

Незважаючи на це, вакцинованим людям варто й надалі дотримуватися всіх епідеміологічних інструкцій, зокрема носити маску, дотримуватися дистанції під час спілкуванні зі сторонніми, уникати скупчення людей і погано вентильованих приміщень, прикриватися під час кашлю та чхання, часто мити руки.

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Нагадаємо, що для вакцинації в США використовують вакцини Moderna і Pfizer/BioNTech, які були схвалені місцевим фармрегулятором. Водночас жодну з них не використовують для щеплення підлітків.

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Також ми писали про намір американського уряду збільшити постачання вакцини всією територією країни на третину – до 11 млн доз на тиждень.

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