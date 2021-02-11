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У США скасували карантин після вакцинації від коронавірусу

11 лютого, 09:19

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Для послаблення вимог слід відповідати трьом критеріям

Американські епідеміологи дозволили людям, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби, не дотримуватися карантину після контакту з інфікованими або тими, у кого підозрюють COVID-19.

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Про це йдеться в нових рекомендаціях Центру з контролю і профілактики захворювань США.

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Водночас, щоб уникнути карантину, слід відповідати трьом критеріям. Вони такі:

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  • з моменту останньої ін'єкції вакцини в серії пройшло не менш як два тижні;
  • після отримання останньої дози пройшло не більш як три місяці;
  • відсутність симптомів COVID-19.

Незважаючи на це, вакцинованим людям варто й надалі дотримуватися всіх епідеміологічних інструкцій, зокрема носити маску, дотримуватися дистанції під час спілкуванні зі сторонніми, уникати скупчення людей і погано вентильованих приміщень, прикриватися під час кашлю та чхання, часто мити руки.

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Нагадаємо, що для вакцинації в США використовують вакцини Moderna і Pfizer/BioNTech, які були схвалені місцевим фармрегулятором. Водночас жодну з них не використовують для щеплення підлітків.

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Також ми писали про намір американського уряду збільшити постачання вакцини всією територією країни на третину – до 11 млн доз на тиждень.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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США вакцинація вакцина коронавірус COVID-19
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