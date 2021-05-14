Кібератака на нафтопровід США: РФ нібито непричетна, але Байден говоритиме з Путіним

Компанія Colonial Pipeline, яка поставляє майже половину всього бензину на Східне узбережжя США, повністю відновить роботу до кінця тижня

Колаж: "Сьогодні"

Російська влада не причетна до кібератаки на найбільший нафтопровід СШАкомпанії Colonial Pipeline, але хакери, які вчинили її, швидше за все, перебувають у Росії і президент Сполучених Штатів Джо Байден має намір порушити це питання у розмові з главою РФ Володимиром Путіним.

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Про це заявив на брифінгу з посиланням на результати розслідування ФБР глава Білого дому, передає "Голос Америки".

"Ми не думаємо, що російська влада стоїть за цією атакою, але ми віримо, що злочинці, які її вчинили, живуть у Росії. Ми перебуваємо на зв'язку із Москвою", – зазначив Байден.

Він пообіцяв докласти додаткових зусиль для того, щоб посилити кібербезпеку для критично важливої інфраструктури та наголосив на важливості міжнародного співробітництва в цьому питанні, додавши, що планує говорити про це з Путіним під час майбутньої зустрічі.

"Ми працюємо над тим, щоб спробувати отримати певний міжнародний стандарт, щоб уряди знали, що на їхній території відбуваються злочинні дії, і ми всі разом могли протистояти цим кримінальним угрупованням. І я очікую, що це стане однією з тем обговорення з президентом Путіним", – заявив Байден.

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Він додав, що компанія Colonial Pipeline, яка постачає майже половину від усього бензину на Східне узбережжя США, повністю відновить свою діяльність до кінця тижня.

Нагадаємо, в США на початку тижня запровадили режим надзвичайної ситуації через зупинку найбільшого на східному узбережжі трубопроводу компанії Colonial Pipeline в результаті великої кібератаки, в якій запідозрили російський слід.

Вчора стало відомо, що американській компанії Colonial Pipeline довелося заплатити хакерам викуп у розмірі 5 млн доларів, щоб відновити роботу трубопроводу.