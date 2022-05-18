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СЬОГОДНІ Світові новини США

Київ за крок від приїзду нового посла США

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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18 травня, 23:51
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Комітет сенату Штатів з міжнародних відносин підтримав Бріджит Брінк
Поки Брінк проходить затвердження у Конгресі, її майбутні співробітники готують посольство до штатної роботи / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Поки Брінк проходить затвердження у Конгресі, її майбутні співробітники готують посольство до штатної роботи / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Професійний дипломат Бріджит Брінк все ближче до відрядження до Києва – комітет Сенату США підтримав її кандидатуру на посаду посла в Україні, рішення щодо якої, як стверджували ЗМІ, було прийнято американським президентом Джозефом Байденом ще наприкінці січня.

Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на офіційне повідомлення комітету у Твіттері.

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Що відомо

"Комітет сенату США з міжнародних відносин офіційно схвалює Бріджит Брінк на посаду посла в Україні, посилаючи потужний сигнал: підтримка США для України тільки зростає. З нетерпінням чекаємо на її якнайшвидше затвердження повним складом Сенату найближчими днями", – сказано у повідомленні.

Представники Демократичної більшості у Конгресі пообіцяли швидке подальше просування її кандидатури у посли в Україні.

"Вона є відмінним вибором для керівництва нашою дипломатичною місією, оскільки ми продовжуємо підтримувати український народ. Ми працюємо, щоб підтвердити її швидко", – пообіцяв лідер демократичної більшості у Сенаті сенатор від штату Нью-Йорк Чак Шумер.

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Навколо посольства

  • Нагадаємо, США не мають посла в Україні вже три роки.
  • 23 квітня президент США Джо Байден офіційно оголосив про висунення кандидатури Бріджит Брінк на посаду нового посла США в Україні .
  • Про кандидатку відомо, що у Держдепартаменті США Брінк працює 25 років . Вона вільно володіє російською та сербською мовами, на базовому рівні – грузинською та французькою.
  • Своє перше призначення за кордон вона отримала до посольства США у Белграді (Сербія), де працювала співробітником політичного та консульського відділу у 1997-1999 роках, у розпал війни на Балканах. Після Сербії Брінк була призначена співробітницею американського посольства на Кіпрі, де працювала до 2002 року.
  • 18 травня над американським посольством у Києві знову було піднято зірково-смугастий прапор, що означає – дипмісія США повернулася і почала працювати у столиці України, як багато інших посольств західних країн.

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