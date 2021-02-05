Кілометрові затори та масові ДТП: США і Японію завалили снігопади (відео)

В Айові ожеледь і погана видимість призвели до ДТП за участю 40 машин

Тоді, як українців закликають готуватися до лютих морозів, країни на іншому кінці світу теж страждають через негоду.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Серед країн, які замело снігопадами, опинилася Японія. На північ країни прийшов холодний фронт, саме тому буквально за добу насипало трохи менше півметра снігу. Це ускладнило рух вулицями міст, а автомобілі застрягли в кілометрових корках.

Крім того, проблеми через сніг на дорогах і у США. Через погану видимість та ожеледицю в штаті Айова сталася масова дорожня аварія – зіткнулися приблизно 40 транспортних засобів, але інформації про загиблих або постраждалих не надходило. Зараз рятувальники намагаються розтягнути машини, які заблокували міжміську трасу.

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Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що в грудні на півночі Японії теж випав потужний снігопад, внаслідок якого вулиці замело до 1,6 метру снігу, постраждали щонайменше 13 осіб і були скасовані десятки авіарейсів.

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Ми також писали про найсильніший з 2016 року сніжний шторм, який цього тижня обрушився на Нью-Йорк. Місцями швидкість вітру сягала 80 км на годину.

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