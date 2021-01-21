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Клімат, ВООЗ і маски: які скандальні укази Трампа скасував Байден

21 січня, 02:42

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Новий президент підписав 15 указів

У США новий президент Джо Байден підписав низку указів в перший день перебування на посаді глави держави.

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Які укази підписав Байден США і як на них реагували – розповідає сайт "Сьогодні".

Про припинення будівництва нафтопроводу Keystone XL на кордоні з Канадою

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо розчарований таким рішенням Байдена, однак, незважаючи на рішення по трубопроводу, Оттава вітає інші перші укази Байдена.

Про повернення США до зобов'язань в рамках Паризького угоди по клімату

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Генсек ООН Антоніу Гутерріш схвалив рішення Байдена знову вступити в Паризьку угоду по клімату.

Він також підкреслив, що готовий в повній мірі співпрацювати з Байденом та іншими лідерами для подолання надзвичайної кліматичної ситуації та подолання наслідків від коронавірусу.

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Про повернення США в ВООЗ

На думку Антоніу Гутерріша, вакцини є найважливішим інструментом у боротьбі з COVID-19, тому підтримка Всесвітньої організації охорони здоров'я необхідна для світових зусиль для скоординованої боротьби з COVID-19.

Також були підписані й інші укази:

  • про обов'язкове носіння масок в державних установах;
  • про заходи щодо поліпшення ситуації з бідністю;
  • про скасування режиму надзвичайного стану в зв'язку з ситуацією на кордоні з Мексикою;
  • про скасування заборони на в'їзд на територію США громадян деяких мусульманських країн.
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Також обраний президент США Джо Байден оголосив день своєї інавгурації 20 січня національним вдень єдності.

До речі, інавгурація нового американського президента Джо Байдена відбулася перед Капітолієм у Вашингтоні. Крім Байдена, заступила на свою посаду і перший темношкірий віце-президент Камала Харріс.

Всі подробиці в спецтемі Інавгурація Джо Байдена

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