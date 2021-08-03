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КНДР готова відновити "ядерні" переговори з США в обмін на дорогі лікери та костюми

3 серпня 2021 14:33

Північна Корея вимагає відновлення експорту металу і імпорту очищеного палива, а також предметів розкоші, після чого набуде діалог зі Сполученими Штатами

Північна Корея просить зняти санкції для відновлення переговорів з США

Північна Корея просить зняти санкції для відновлення переговорів з США / Фото: Reuters

Корейська народно-демократична республіка (КНДР) хоче відновити переговори із США по згортанню своєї ядерної програми в обмін на зняття обмежень по експорту корисних копалин і імпорту, у тому числі дорогого алкоголю і костюмів. Про це повідомив членів парламентського комітету з розвідки Південної Кореї глава Національної розвідувальної служби (NIS) країни Пак Цзе Геть, повідомляє Reuters.

"Північна Корея стверджує, що Сполучені Штати повинні дозволити експорт корисних копалин і імпорт очищеної нафти і предметів першої необхідності", – цитує слова члена парламентського комітету з розвідки Південної Кореї Ха Тэ Кына Reuters.

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Серед таких "предметів першої необхідності" для Ким Чен Ына виявилися предмети розкоші, зокрема, лікери і костюми.

"Я запитав, які предмети першої необхідності їм потрібні найбільше, і вони відповіли, що в них включені висококласні спиртні напої і костюми не лише для власного споживання Ким Чен Ына, але і для поширення серед еліти Пхеньяну", – сказав Ха Тэ Кын, посилаючись на інформацію глави NIS.

Сьогодні, 3 серпня, ні в одному з державних корейських ЗМІ не згадувалося про нові запити про зняття санкцій з метою відновлення переговорів із США.

У серпні 2017 року Рада Безпеки ООН ввела санкції проти КНДР із-за порушення резолюції по розробці і реалізації ядерних програм, а також програм по створенню балістичних ракет. Крім того, санкції проти Північної Кореї наклали Японія і Південна Корея.

В ході саміту глави КНДР Ким Чен Ына і екс-президента США Дональда Трампа, який відбувся в Сінгапурі в 2018 році, сторонам так і не вдалося домовитися про припинення КНДР припиненні ракетних програм і відмові від ядерної зброї. Тодішній лідер США наполягав на згортанні ядерної програми до того, як з КДНР будуть зняті економічні санкції. Санкції включали скорочення постачань нафти і продуктів нафтопереробки в КНДР на 90 %, заборону на імпорт в країну промислового устаткування і транспортних судів і так далі.

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Нагадаємо, Кым Чен Ын поскаржився на "найгіршу в історії ситуацію" в КНДР.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в КНДР мільйони життів людей виявилися під загрозою із-за нехватики їжі, про що повідомив Кым Чен Ын.

Також раніше радник Байдена розповів про плани відносно Північної Кореї.

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