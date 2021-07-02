Команда Трампа запустила власну соцмережу – ЗМІ

Самого колишнього президента США Дональда Трампа в ній поки немає, але місце для нього зарезервовано

Інтерфейс нової соцмережі схожий на інтерфейс Twitter. Фото: колаж "Сьогодні"

Команда колишнього президента США Дональда Трампа анонсувала запуск платформи мікроблогів GETTR, оголосивши її альтернативою іншим соціальним мережам.

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Офіційно додаток буде запущено 4 липня, повідомляє Politico з посиланням на колишнього прессекретаря Трампа Джейсона Міллера, який очолив платформу.

Зазначається, що колишній прессекретар у виборчій кампанії Трампа Тім Мерто бере участь в проекті у якості консультанта. А ось про участь в проекті самого Трампа невідомо, не ясно і чи буде він створювати свій аккаунт на GETTR і використовувати нову платформу.

"Є обліковий запис, зарезервована для нього і чекає його, але це рішення він повинен сам прийняти", – сказала людина, пов'язана з додатком.

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Проект GETTR, як очікується, стане частиною кампанії "Зробимо Америку знову великою", взятої на озброєння Трампом під час виборчої кампанії і роботи на посаді президента.

За інформацією Politico, GETTR схожий на Twitter. Пости в соціальній мережі обмежені завдовжки в 777 символів, у додатку можна буде публікувати відео тривалістю до трьох хвилин, а також стануть доступні прямі трансляції.

Зазначимо, додаток GETTR вперше з'явився в магазинах додатків Google і Apple у середині червня. Опис в магазинах додатків називає новий проєкт "неупередженою соціальною мережею для людей по всьому світу".

Раніше ми повідомляли, що Трампа "забанили" у Facebook і Instagram на два роки. Очікується, що спеціальна компанія оцінить, чи зменшився ризик для громадської безпеки після розблокування його аккаунта.

Також нагадаємо, соцмережа Campaign Nucleus заблокувала новий блог Дональда Трампа.

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