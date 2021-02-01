Компанія Маска імплантувала чип у мозок мавпи і навчила грати на комп'ютері

Ілон Маск повідомив про успіхи свого наступного підприємства, яке благополучно під'єднало лабораторну тварину до інтерфейсу "мозок – комп'ютер".

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Як повідомляє Bloomberg, про це американський мільярдер заявив в чат-застосунку Clubhouse.

Успішний експеримент здійснив його нейротехнологічний стартап Neuralink, запущений Маском в 2017 році.

"У нас є мавпа з бездротовим імплантом і крихітними проводками в черепі, яка може грати в комп'ютерні ігри силою думки. Ви не бачите імплант, а ця мавпа щаслива. У нас найкращі умови для мавп у світі", – сказав Маск.

Метою проєкту він назвав створення технології, яка допоможе людям з пошкодженим головним або спинним мозком жити більш повноцінним життям. Зокрема, вони зможуть дистанційно керувати будь-яким бездротовим пристроєм.

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"Є примітивні версії цього пристрою з проводами, що стирчать з вашої голови. Але ця версія схожа на смарт-годинник у вашому черепі з крихітними проводами, які входять у ваш мозок", – пояснив винахідник.

Маск пообіцяв приблизно через місяць опублікувати відео з групою мавп, що грають в комп'ютерний пінг-понг силою думки.

Нагадаємо, що інше застосування стартапу Neuralink – це створення технології передачі музики безпосередньо в мозок людини.

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