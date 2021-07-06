Кінець епохи. Чому один з найбагатших людей у світі Джефф Безос пішов з Amazon

Він кинув бізнес заради космічних польотів, але на Землі не надто радітимуть його поверненню

Джефф Безос особисто випробує розробку своєї космічної компанії / Фото: REUTERS

5 липня американський підприємець Джефф Безос офіційно пішов з поста генерального директора Amazon. Він пробув на цій посаді рівно 27 років. За цей час компанія виросла зі звичайного книжкового онлайн-магазину до гіганта роздрібної торгівлі світового масштабу із щорічним оборотом в 1,7 трильйона доларів.

Про те, що він збирається залишити свій пост, Безос заявив ще в лютому 2021 року. Тоді він зазначив, що не збирається йти на пенсію. Своє рішення пояснив браком часу для інших проєктів: благодійних фондів Day One Fund і Bezos Earth Fund, аерокосмічної компанії Blue Origin і таблоїду The Washington Post.

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Як Безос заробив свої мільярди і що збирається робити далі, читайте в матеріалі сайту "Сьогодні".

Першопроходець

Засновник Amazon очолив список найбагатших людей у світі в жовтні 2017-го, випередивши засновника Microsoft Білла Гейтса. Сталося це завдяки зростанню котирувань акцій компанії – за добу після публікації квартального звіту оцінка частки Безоса підросла відразу на 10 млрд доларів. Згідно зі звітом, акції Amazon скочили на 13%.

"Якщо ви орієнтовані на конкурентів, то не зможете зробити і кроку доти, доки його не зроблять конкуренти. Якщо ви орієнтовані на клієнта, то зможете стати першопроходцями в своїй галузі", – ділився Безос правилами свого успіху.

А починалося все з книжкового інтернет-магазину Amazon.com, який 30-річний підприємець зареєстрував у кінці 1994 року. Початкові інвестиції становили 300 тис. доларів, стартував сайт 16 липня 1995 року.

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Безос недарма говорив про перший крок, який важливо зробити раніше за конкурентів, – щоб випередити всіх інших гравців, підприємець запустив Amazon.com незавершеним. Як писав The Guardian, спочатку на сайті можна було замовити від'ємну кількість книг, але потім цю функцію відрегулювали.

"В основі Amazon лежать три ідеї, які допомогли компанії домогтися успіху: ставте клієнта на перше місце, винаходьте і будьте терплячі", – розповідав підприємець.

Згодом онлайн-магазин став продавати не тільки книги, а запропонував широкий асортимент продуктів і сервісів, включно з відео- та аудіотрансляціями. Уже в 1997 році компанія вийшла на IPO.

Людина на Місяці

Безос розширив сферу своїх бізнес-інтересів у 2000 році, заснувавши аерокосмічну компанію Blue Origin. Перші тестові польоти ракети-носія New Shepard, розробленої космічною компанією Безоса, відбулися тільки через 15 років, у 2015 році. Зазначимо, що особисті інвестиції Безоса в Blue Origin становили мільярд доларів.

"Кожна компанія повинна залишатися вічно молодою. Якщо ваші клієнти дорослішають разом з вами, це рано чи пізно призведе до смерті компанії", – вважає мільярдер.

У 2018 році підприємець пообіцяв зробити космічні польоти загальнодоступними.

"Якщо ви не хочете, щоб вас колись критикували, то, заради бога, не робіть нічого нового", – вважав Безос.

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Вже 2019 року він представив нову станцію для розміщення американської космічної місії на Місяці. Корабель, оснащений новим ракетним двигуном BE-7, спеціально призначений для доставлення вантажів або людей на Місяць і назад – загалом вагою до 6,5 т. Особливість апарата в тому, що він розроблений із застосуванням деталей, виготовлених методом тривимірного друку, а працює на рідкому водні.

Blue Moon

На місячній станції передбачалося розмістити місяцехід і забезпечити роботу команди астронавтів. За словами Безоса, це стане можливо вже до 2024 року. Підприємець упевнений, що Місяць привабливий з погляду розміщення виробництва в космосі через меншу гравітацію, ніж на Землі.

"Мільярдерам на Землі немає місця"

Мрія про космічний політ і стала тією причиною, з якої Безос залишив пост гендиректора заснованої ним компанії. 7 червня 2021 року мільярдер оголосив на своїй сторінці в Instagram, що збирається наступного місяця вирушити в космос і бере із собою рідного брата.

"Коли ти бачиш Землю з космосу, це тебе змінює. Це змінює твої стосунки з цією планетою, з людством. Це одна Земля. Я хочу вирушити на цьому рейсі, тому що саме цього я прагнув усе своє життя. Це пригода. Для мене це дуже важливо", – написав Безос.

Передбачається, що 20 липня ракета-носій New Shepard доставить капсулу з Джеффом Безосом і його молодшим братом Марком на висоту 100 км над рівнем моря – до так званої лінії Кармана.

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На цій стадії капсула від'єднається від ракети, а пасажири всередині зуміють на власні очі побачити кривизну Землі й відчути стан невагомості. Після цього капсула за допомогою парашутів приземлиться в штаті Техас. Показово, що це буде перший керований політ New Shepard з людиною на борту.

Правда, як виявилося, не всі будуть раді поверненню Безоса на Землю. Понад 100 тис. людей підписали петиції, автори яких закликають не пускати засновника Amazon назад на Землю після його подорожі в космос. Найпопулярніша з таких петицій розміщена на сайті Сhange.org. Вона називається "Не дозволяйте Джеффу Безосу повернутися на Землю".

"Мільярдерів не повинно бути на Землі або в космосі. Але якщо вони виберуть останнє, то мають там і залишитися", – йдеться в описі петиції.

Петиція на Change.org

"Ніхто не має бути мільярдером. Пошліть його в космос і перерозподіліть його гроші між робітниками", – прокоментував один з підписантів петиції.

Але насправді не так вже й важливо, повернеться Безос на Землю чи ні. Головне, щоб ексгендиректор Amazon встиг здійснити свою мрію про космічний політ першим: на п'яти мільярдерові – або, якщо хочете, на нижні ступені його ракет – наступає інший ексцентричний мільярдер з космічними амбіціями, засновник компанії Virgin Galactic Річард Бренсон.

Нагадаємо, що британець Бренсон полетить у космос 11 липня, щоб випередити Безоса, який хотів стати першим мільярдером у невагомості. Час покаже, хто кого.