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Конгрес США проголосував за першого темношкірого главу Пентагону

22 січня, 17:55

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Ллойд Остін є незвичною кандидатурою з кількох причин

Конгрес США проголосував за кандидатуру Ллойда Остіна, якого новий президент США Джо Байден ще в грудні запропонував призначити міністром оборони.

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Про це повідомляє Huffington Post.

Затвердження цього призначення завершилося під час голосування в Сенаті, яке відбулося 21 січня – за Остіна віддали свої голоси 93 сенатори зі 100, поклавши край кільком тижням дебатів.

Як уже повідомлялося, Ллойд Остін стане першим темношкірим очільником Пентагону в історії. Однак його кандидатура є незвичайною не лише черезт це – практично завжди цю посаду займали цивільні чиновники.

Остаточно він вступить в свої повноваження лише після підписання Джо Байденом відповідного закону

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Експерти стверджують, що Остін стане одним з найближчих радників Байдена з питань зовнішньої політики, особливо з питань, щодо суперництва з Китаєм і скорочення військового контингенту на Близькому Сході.

67-річний Остін є генералом армії США у відставці, з 2013 по 2016 рік він очолював Центральне командування збройних сил США.

Раніше "Сьогодні" розбиралися, чого Україні чекати від цього і інших призначень в команді Байдена.

Відео: Сьогодні

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США Пентагон конгрес Сенат США Ллойд Остин
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