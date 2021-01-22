Конгрес США проголосував за першого темношкірого главу Пентагону

Конгрес США проголосував за кандидатуру Ллойда Остіна, якого новий президент США Джо Байден ще в грудні запропонував призначити міністром оборони.
Про це повідомляє Huffington Post.
Затвердження цього призначення завершилося під час голосування в Сенаті, яке відбулося 21 січня – за Остіна віддали свої голоси 93 сенатори зі 100, поклавши край кільком тижням дебатів.
Як уже повідомлялося, Ллойд Остін стане першим темношкірим очільником Пентагону в історії. Однак його кандидатура є незвичайною не лише черезт це – практично завжди цю посаду займали цивільні чиновники.
Остаточно він вступить в свої повноваження лише після підписання Джо Байденом відповідного закону
Експерти стверджують, що Остін стане одним з найближчих радників Байдена з питань зовнішньої політики, особливо з питань, щодо суперництва з Китаєм і скорочення військового контингенту на Близькому Сході.
67-річний Остін є генералом армії США у відставці, з 2013 по 2016 рік він очолював Центральне командування збройних сил США.
Раніше "Сьогодні" розбиралися, чого Україні чекати від цього і інших призначень в команді Байдена.
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