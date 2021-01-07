Відео дня. Конгрес США оплесками вітав перемогу Байдена

У четвер, 7 січня, Сенат і Палата представників Конгресу США на спільному засіданні затвердили перемогу Джо Байдена на президентських виборах.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Джо Байден і Камала Харріс – президент і віце-президент США", – офіційно оголошували на засіданні.
Після цього, судячи з відео, всі представники Сенату і Конгресу встали зі своїх місць і почали аплодувати.
Відзначимо, що після офіційного затвердження підсумків голосування вибірників у 45-президента США Дональда Трампа не залишилося можливостей конституційним шляхом оскаржити результати виборів. До суду Трамп теж не може подати, адже за законом він не може скасувати рішення Конгресу.
На даному етапі немає практично ніяких перешкод для того, щоб Байден зайняв пост президента.
WATCH: This is the moment Mike Pence certified Joe Biden's victory in the Electoral College https://t.co/kteVTQPSEEpic.twitter.com/goNU7ytLps— Bloomberg (@business) January 7, 2021
Раніше ми повідомляли, що дебати в Конгресі США 6 січня про результати виборів перервали через штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося терміново евакуюватися: в будівлі розпилили сльозогінний газ.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк