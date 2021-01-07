Відео дня. Конгрес США оплесками вітав перемогу Байдена

У Трампа не залишилося законних підстав для заперечування перемоги Байдена

У четвер, 7 січня, Сенат і Палата представників Конгресу США на спільному засіданні затвердили перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

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Про це повідомляє Bloomberg.

"Джо Байден і Камала Харріс – президент і віце-президент США", – офіційно оголошували на засіданні.

Після цього, судячи з відео, всі представники Сенату і Конгресу встали зі своїх місць і почали аплодувати.

Відзначимо, що після офіційного затвердження підсумків голосування вибірників у 45-президента США Дональда Трампа не залишилося можливостей конституційним шляхом оскаржити результати виборів. До суду Трамп теж не може подати, адже за законом він не може скасувати рішення Конгресу.

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На даному етапі немає практично ніяких перешкод для того, щоб Байден зайняв пост президента.

WATCH: This is the moment Mike Pence certified Joe Biden's victory in the Electoral College https://t.co/kteVTQPSEEpic.twitter.com/goNU7ytLps — Bloomberg (@business) January 7, 2021

Відео: Bloomberg

Раніше ми повідомляли, що дебати в Конгресі США 6 січня про результати виборів перервали через штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося терміново евакуюватися: в будівлі розпилили сльозогінний газ.

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