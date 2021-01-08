Конгрес США починає нову процедуру імпічменту Дональда Трампа

Якщо після штурму демонстрантами Капітолію віце-президент США Майк Пенс і американська адміністрація не усунуть президента Дональда Трампа від керування державою, буде ініційована процедура імпічменту.

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Про це в ефірі CNN 8 січня заявила заступник спікера Палати представників США Кетрін Кларк.

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"Ми знаємо, що наш час обмежений і кожен день, коли Дональд Трамп залишається президентом США, є небезпечним. Тому ми можемо використовувати процедурні інструменти, аби швидко задіяти статтю про імпічмент для голосування в Палаті представників", – сказала Кларк.

Вона уточнила, що це питання буде винесено на обговорення в середині наступного тижня.

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За даними NBC, наразі вже понад 200 членів Конгресу закликали усунути Трампа з посади за допомогою застосування 25-ї поправки до Конституції (про визнання президента недієздатним), імпічменту або відставки.

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Серед них відомі члени Демократичної партії США – спікер Палати представників Ненсі Пелосі і майбутній лідер більшості в Сенаті Чак Шумер. Водночас за застосування 25-ій поправки виступають і деякі конгресмени-республіканці – Адам Кінзінгер і Стів Стіверс.

Нагадаємо, що 6 січня під час затвердження Конгресом результатів президентських виборів тисячі прихильників Трампа організували штурм Капітолію, в результаті чого засідання парламентарів було перервано. Заворушення призвели до загибелі п'ятьох осіб, а десятки були затримані.

На цьому тлі Ненсі Пелосі закликала негайно відсторонити Трампа від влади.

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