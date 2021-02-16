Конгрес США має намір розслідувати штурм Капітолію аналогічно терактам 11 вересня

Конгрес Сполучених Штатів має намір сформувати зовнішню незалежну комісію для вивчення фактів і причин штурму Капітолію 6 січня 2021 року прихильниками тодішнього президента Дональда Трампа.

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Про це заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, передає "Голос Америки".

За словами Пелосі, комісія буде створена за зразком комісії, створеної після атак 11 вересня 2001 року.

"Створена Конгресом група також розгляне факти і причини, що стосуються готовності і реагування поліції Капітолію США та інших федеральних і місцевих правоохоронних органів у районі Капітолію", – йдеться у зверненні спікера Палати представників до законодавців.

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Нагадаємо, після того, як Сенат не підтримав оголошення імпічменту екс-президенту Дональду Трампу, Пелосі заявила, що Конгрес продовжить розслідування причин ситуації зі штурмом Капітолію, щоб уникнути подібних подій в майбутньому.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що екс-президент США Дональд Трамп не став відкликати протестувальників під час штурму Капітолію6 січня, хоча його просив про це лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті.

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