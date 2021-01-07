У США підтвердили перемогу Байдена на виборах

У Сполучених Штатах Америки Конгрес підтвердив перемогу Джо Байдена над чинним президентом Дональдом Трампом.
Про це повідомляє CNN.
Так, Сенат і палата представників відхилили заперечення проти виключення голосів виборців Джорджії і Пенсільванії за Байдена.
Республіканці заперечували проти голосів вибірників в Арізоні, Неваді і Мічигані, але клопотання провалилися до того, як дійшли до дебатів.
Нагадаємо, дебати в Конгресі США 6 січня щодо результатів виборів перервали через штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося терміново евакуюватися: у будівлі розпилили сльозогінний газ.
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