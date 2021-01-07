У США підтвердили перемогу Байдена на виборах

У Сполучених Штатах Америки Конгрес підтвердив перемогу Джо Байдена над чинним президентом Дональдом Трампом.

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Про це повідомляє CNN.

Так, Сенат і палата представників відхилили заперечення проти виключення голосів виборців Джорджії і Пенсільванії за Байдена.

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Республіканці заперечували проти голосів вибірників в Арізоні, Неваді і Мічигані, але клопотання провалилися до того, як дійшли до дебатів.

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Нагадаємо, дебати в Конгресі США 6 січня щодо результатів виборів перервали через штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося терміново евакуюватися: у будівлі розпилили сльозогінний газ.

Раніше сайт "Сьогодні" зібрав найяскравіші кадри, які в повній мірі покажуть те, що відбувалося у США цієї ночі.

Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

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