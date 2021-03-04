Русский
$ 27,85
33,56
  1. Світові новини
  2. США

Корабель на Марс Starship вперше успішно приземлився, та все-таки вибухнув (відео)

4 березня, 02:37

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Маска заявили про надлишок ракетного палива

Прототип корабля для польотів на Марс Starship SN10, розроблений американською космічною компанією SpaceX таки здійснив випробувальний політ пізно ввечері в середу, 3 березня, після невдалої спроби .

Реклама

Трансляція запуску велася зокрема на сторінці компанії в Twitter.

Під час випробувального польоту Starship піднявся в повітря з космодрому в окрузі Камерон в Техасі на висоту близько 10 кілометрів. Він виконав розворот, зниження, знову запустив двигуни перед посадкою і навіть вперше успішно приземлився.

В тренді
Байден "понизив" Росію: більше не головний геополітичний противник XXI століття

Щоправда, через кілька хвилин після посадки корабель все-таки вибухнув, як повідомили у Маска – через надлишок ракетного палива.

Реклама

Нагадаємо, кількома годинами раніше SpaceX в екстреному порядку скасувала тест-запуск прототипу космічного корабля Starship SN10 через невеликі неполадки, пообіцявши запустити пізніше.

Ми також повідомляли, що перший політ Starship на навколоземній орбіті Ілон Маск анонсував вже в 2021 році.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вибух випробування Ілон Маск SpaceX Марс Starship
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У США народилося цуценя з шістьма лапками і двома хвостами (фото)
У США народилося цуценя з шістьма лапками і двома хвостами (фото)США
Помер останній бітник Лоуренс Ферлінгетті
Помер останній бітник Лоуренс ФерлінгеттіСША
"Анексію неможливо визнати": у Путіна відреагували на слова Байдена про КримВлада
У Facebook відсудили 650 млн доларів за використання особистих даних
У Facebook відсудили 650 млн доларів за використання особистих данихСША
Pfizer перевірить ефективність третьої дози вакцини від COVID-19
Pfizer перевірить ефективність третьої дози вакцини від COVID-19США
CNN включила український борщ до ТОП-20 найсмачніших перших страв світу
CNN включила український борщ до ТОП-20 найсмачніших перших страв світуСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти