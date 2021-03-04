Корабель на Марс Starship вперше успішно приземлився, та все-таки вибухнув (відео)

У Маска заявили про надлишок ракетного палива

Прототип корабля для польотів на Марс Starship SN10, розроблений американською космічною компанією SpaceX таки здійснив випробувальний політ пізно ввечері в середу, 3 березня, після невдалої спроби .

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Трансляція запуску велася зокрема на сторінці компанії в Twitter.

Під час випробувального польоту Starship піднявся в повітря з космодрому в окрузі Камерон в Техасі на висоту близько 10 кілометрів. Він виконав розворот, зниження, знову запустив двигуни перед посадкою і навіть вперше успішно приземлився.

Щоправда, через кілька хвилин після посадки корабель все-таки вибухнув, як повідомили у Маска – через надлишок ракетного палива.

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Нагадаємо, кількома годинами раніше SpaceX в екстреному порядку скасувала тест-запуск прототипу космічного корабля Starship SN10 через невеликі неполадки, пообіцявши запустити пізніше.

Ми також повідомляли, що перший політ Starship на навколоземній орбіті Ілон Маск анонсував вже в 2021 році.

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