"Косяк" за щеплення. У США пропонують вакцинуватися за марихуану

Раніше в штаті Вашингтон вакцинованих заохочували пивом або вином, а до середини липня вони зможуть розраховувати ще й на канабіс

Американцям будуть заохочувати вакцинуватися за допомогою наркотиків. Фото: колаж "Сьогодні"

Влада штату Вашингтон у США дозволила заохочувати людей марихуаною за проходження вакцинації від коронавірусу.

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Про це повідомляє New York Times.

Рада з продажу спиртних напоїв та канабісу штату оголосила про акцію "Косяки за щеплення" (Joints for Jabs).

Вона дозволить кожному, хто прийняв першу або другу дозу вакцини проти COVID-19, вимагати у роздрібних продавців марихуани одну сигарету з канабісом. Акція поширюється й на інші товари з канабіноїдами, наприклад, їстівні продукти.

Пропозиція діятиме до 12 липня і тільки для громадян віком від 21 року.

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Наразі хоча б одну дозу в штаті Вашингтон вже отримали 58% людей, а 49% були вакциновані повністю.

Раніше аналогічну ініціативу схвалили і в штаті Арізона. А в Огайо вирішили розіграти в лотерею п'ять мільйонів доларів серед тих, хто отримав хоча б одну дозу вакцини.

Цікаво, що раніше Рада з продажу спиртних напоїв та канабісу Вашингтона дозволила громадянам отримувати безкоштовне пиво, вино або коктейль після вакцинації.

Щодо України, то для громадян нашої країни одним з головних стимулів вакцинуватися залишається отримання COVID-сертифіката, який дозволить подорожувати за кордон.

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