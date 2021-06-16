Знайдіть 10 відмінностей. Як Путін і Байден по-різному говорили про одні теми після зустрічі

Джо Байден і Володимир Путін провели переговори. Фото: REUTERS / ELO
Президенти Сполучених Штатів і Росії Джо Байден і Володимир Путін після завершення саміту в Женеві не вийшли на спільну прес-конференцію. Однак кожен з лідерів поспілкувався з журналістами.
Сайт "Сьогодні" порівняв, як президенти двох країн коментували одні і ті ж теми з порядку денного відносин Вашингтона і Москви.
Про відносини США і Росії
- Байден:
"Немає заміни діалогу віч-на-віч, лицем до лиця".
"Я заявив президенту Путіну, що моя порядок денний не проти Росії".
"Заміни ... особистої зустрічі між лідерами немає".
"Останнє, чого зараз Путін хоче – це холодна війна ...".
"У нас є домовленість працювати над великим угодою в галузі контролю над озброєннями".
- Путін:
"В цілому нам зрозуміло, про що говорять американські партнери, їм зрозуміло, про що ми говоримо, коли ведемо мову про" червоні лінії". Але мушу сказати відверто, так далеко і детально розставляти акценти і щось ділити – до цього, звичайно , ми не дійшли".
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Джо Байден дав прес-конференцію. Фото: REUTERS/BRV
Джо Байден дав прес-конференцію. Фото: REUTERS/BRV
Про Україну
- Байден:
"Я підтвердив непохитну прихильність США підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Ми домовилися займатися дипломатією для виконання Мінських угод".
- Путін:
"Наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден, що в основі врегулювання на Донбасі повинні лежати Мінські угоди ... Це (Мінські угоди. – Ред.) Не секретний документ. Там написано, що перш за все потрібно представити пропозиції з стосовно політичної інтеграції Донбасу в українську правову систему і Конституцію. Для цього потрібно внести зміни в саму Конституцію, там так написано. і друге – кордон між РФ і Україною, донбаська лінія починає займатися прикордонними військами України на наступний день після проведення виборів – це стаття 9".
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Про кібератаки
- Байден:
"Ми домовилися дати завдання експертам в обох наших країнах для роботи над конкретним розумінням того, що є неприйнятним, і розглянути конкретні випадки (кібератак), які відбулися в наших країнах".
- Путін:
"Ми вважаємо, що сфера кібербезпеки є надзвичайно важливою в світі взагалі. Для США, зокрема, і для Росії теж в такому ж обсязі".
Володимир Путін після саміту в Женеві. Фото: REUTERS / ANI
Про Навального
- Байден:
"Я ясно дав зрозуміти, що вважаю, що наслідки (смерть Олексія Навального в тюрмі) будуть катастрофічними для Росії".
- Путін:
"Я виходжу з того, що (Олексій Навальний. – Ред.) Свідомо йшов на те, щоб бути затриманим. Він зробив те, чого він хотів".
Нагадаємо, Байден пояснив, чому його зустріч з Путіним була короткою.
Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці