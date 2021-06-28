Кремль догрався. США перестануть видавати візи росіянам

Через скорочення кількості співробітників у Росії американські консульські служби не в змозі обробляти заяви на видачу віз

США з серпня не видаватимуть візи громадянам РФ / колаж "Сьогодні"

Сполучені Штати перестануть надавати консульські послуги в Росії з 1 серпня через значне скорочення кількості співробітників американських консульств.

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Про це повідомив посол США у Росії Джон Салліван, передає "Дождь".

"Після 1 серпня в нас тут буде працювати дуже мало людей, через що ми не зможемо надавати консульські послуги, яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни", – заявив посол.

Він уточнив, що через скорочення кількості співробітників консульські служби "не в змозі обробляти хоч яку-небудь заяв на видачу віз".

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Салліван зазначив, що це не просто перешкода з точки зору відносин між США і Росією.

"Це тягне за собою серйозні наслідки особистого характеру для сімей, а також комерційні наслідки для підприємств – як американських, так і російських" , – заявив він.

Видання зазначає, що до 2017 року в американських дипломатичних представництвах в Росії працювало понад тисяча росіян, але МЗС Росії у відповідь на санкції США скоротило їх кількість до 450 осіб.

Нагадаємо, 21 квітня Росія оголосила персонами нон грата десять американських дипломатів і дала їм місяць, щоб залишити територію країни. Також Росія заборонила дипмісіям США наймати адміністративно-технічний персонал з громадян РФ і третіх країн.

За тиждень до цього США запровадили нові санкції проти Росії, щоб покарати Кремль за дії його уряду і спецслужб проти американського суверенітету та інтересів.