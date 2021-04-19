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Кривавий квітень у Техасі: в результаті стрілянини на вулиці загинули кілька людей

19 квітня, 06:01

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Особу стрільця досі не встановлена, поліція розшукує чоловіка в сірій толстовці з капюшоном, сонцезахисних окулярах і бейсболці

У США в місті Остін (штат Техас) невідомий відкрив стрілянину на перетині двох вулиць, у результаті загинули щонайменше три людини.

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Про це повідомила місцева медична служба в Twitter.

За даними поліції, інцидент стався на околиці Остіна, але особу стрільця досі не встановлено, його оголошено в розшук.

"Підозрюваного в інциденті зі стріляниною на Грейт-Хіллз-Трейл і Рейн-Крик-Парквей востаннє бачили в сірій толстовці з капюшоном, сонцезахисних окулярах і бейсболці", – йдеться в повідомленні на сторінці правоохоронців у Twitter.

Мотиви стрілка також досі невідомі, але в поліції припускають, що інцидент має побутовий характер і вважають, що небезпеки для населення немає.

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Це вже не перший випадок стрілянини в штаті Техас за цей місяць. Так 8 квітня в місті Брайан також сталася стрілянина, у результаті якої травми отримали шестеро людей, деякі з них були госпіталізовані у важкому стані, пізніше один помер.

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А 5 квітня шестеро людей були знайдені мертвими рано вранці в будинку в передмісті Далласа (штат Техас). У поліції вважають, що два брата вбили чотирьох членів сім'ї, а потім наклали на себе руки.

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США жертви стрільба техас
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