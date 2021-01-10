Катастрофа літака МАУ: в Держдепі США виступили із заявою

Винні в катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" військові, які випустили ракети, досі не понесли покарання.

Реклама

Про це заявили в державному департаменті США.

"Власне розслідування Ірану показало, що Корпус вартових Ісламської революції (IRGC) збив літак двома ракетами "земля-повітря". Однак через рік члени IRGC досі не понесли відповідальності за загибель 176 невинних цивільних пасажирів і екіпажу на борту. Зате протягом усього цього тривалого розслідування режим продовжував захищати тих, хто несе відповідальність за це в IRGC" , – йдеться в повідомленні.

В тренді У Конгресі хочуть обмежити допуск "неврівноваженого" Трампа до ядерної зброї

Також в Держдепі закликали до справедливого розслідування катастрофи.

Пасажирський лайнер МАУ, на борту якого знаходилися 176 осіб, в тому числі 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва 8 січня. Відповідальність за те, що трапилося взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи , який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу".

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Катастрофа українського літака МАУ в Ірані

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама