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Катастрофа літака МАУ: в Держдепі США виступили із заявою

10 січня, 01:27

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У США закликали до справедливого розслідування катастрофи

Винні в катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" військові, які випустили ракети, досі не понесли покарання.

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Про це заявили в державному департаменті США.

"Власне розслідування Ірану показало, що Корпус вартових Ісламської революції (IRGC) збив літак двома ракетами "земля-повітря". Однак через рік члени IRGC досі не понесли відповідальності за загибель 176 невинних цивільних пасажирів і екіпажу на борту. Зате протягом усього цього тривалого розслідування режим продовжував захищати тих, хто несе відповідальність за це в IRGC" , – йдеться в повідомленні.

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Також в Держдепі закликали до справедливого розслідування катастрофи.

Пасажирський лайнер МАУ, на борту якого знаходилися 176 осіб, в тому числі 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва 8 січня. Відповідальність за те, що трапилося взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи , який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу".

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Всі подробиці в спецтемі Катастрофа українського літака МАУ в Ірані

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Іран США катастрофи МАУ
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