"Крим – це Україна": США закликали РФ припинити агресію

У посольстві США в Україні зазначили, що ніколи не визнають анексію півострова

Посольство США в Україні в День опору окупації Криму і Севастополя закликало РФ повністю припинити окупацію півострова, звільнити всіх українських політичних в'язнів, яких вона несправедливо утримує, і повернути Україні повний контроль над півостровом.

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"Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політичних в’язнів, яких вона несправедливо утримує, та повернути Україні повний контроль над півостровом. Ми також закликаємо Росію припинити агресію на сході України. Санкції США проти Росії у відповідь на її агресію на сході України та захоплення Криму залишатимуться чинними, доки Росія не змінить курс. США не визнають і ніколи не будуть визнавати заявлену Росією анексію Криму", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті посольства.

У повідомленні наголошується, що окупація і посилення мілітаризації Кримського півострова загрожує загальній світовій безпеці.

Нагадаємо, цього дня 7 років тому стартувала активна фаза "російської весни" в Криму. Окупанти підняли російський прапор над будівлею Верховної ради республіки, після чого з'явилися перші барикади і був закритий в'їзд з боку материкової України. Пізніше 26 лютого стане офіційним Днем кримського опору російській окупації.

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