Хто є хто в команді Байдена і чого від неї очікувати Україні

Сьогодні, 20 січня, 46-го президента США Джо Байдена приведуть до присяги. Епоха Дональда Трампа і його президентського курсу стала частиною історії Америки – перед новим президентом і його командою стоять нові виклики, які частково вже були озвучені пресі. Хто є хто в команді нового президента США, яких політичних поглядів дотримується і яку позицію займає по відношенню до України, читайте в матеріалі сайту "Сьогодні".

Камала Гарріс, віцепрезидент

Фото: Wiki

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Сенатор від Каліфорнії, генеральний прокурор штату і окружний прокурор Сан-Франциско, Камала Гарріс висувала свою кандидатуру на президентських виборах, але через низькі рейтинги воліла підтримати Байдена.

Обраний віцепрезидент США від Демократичної партії, 56-річна Гарріс також стала першою жінкою, першим чорношкірим політиком і першим політиком азіатського походження на цій посаді. (Мало того, на думку експертів, вона може стати наступним президентом США – тобто першою жінкою-президентом Америки.) Її мати – уродженка Індії, а батько емігрував з Ямайки, причому серед ямайських предків Камали знайшлися рабовласники.

ЗМІ вказують на ще одне забавне протиріччя в її біографії. На прокурорській посади Гарріс відправила за ґрати близько 1,5 тис. фігурантів справ про правопорушення, пов'язані з марихуаною. Але перебравшись до Сенату, звичайно ж, виступала за легалізацію.

Вільям Бернс, ймовірний директор ЦРУ

Фото: REUTERS / Jonathan ErnstНазваніе

Сьогодні, 20 січня, пішла у відставку Джина Гаспелл – перша жінка на чолі розвідки США, яка займала цей пост з 2018 року. Її наступником може стати 64-річний Вільям Бернс, що теж створить прецедент: Бернс ніколи не працював у розвідці, він дипломат, колишній посол у Москві з 2005 по 2008 рр., вільно говорить по-російськи і арабською.

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"Бернс розділяє моє глибоке переконання в тому, що розвідка повинна бути аполітичною", – заявив Байден.

Крім того, новообраний президент дуже сподівається на те, що досвід Бернса роботи послом у Росії дуже допоможе йому на новій посаді.

У ЗМІ його характеризують як блискучого аналітика. Поки Бернс з 1982 по 2014 рр. пропрацював у Держдепі, в країні змінилося п'ять президентів, як демократів, так і республіканців, що робить його експертом в більшості ключових областей зовнішньої політики. Але є і відчутний мінус – Бернсу невідома специфіка роботи з Китаєм.

Мішель Флурной, ймовірний міністр оборони

Фото: Wiki

Ще один прецедент: Пентагон вперше може очолити жінка, 60-річна Мішель Флурной, яка працювала заступником міністра оборони з політичних питань в 2009-2012 рр. Відомо про неї не так вже й багато. Отримала ступінь бакалавра соціальних наук, працювала аналітиком у Центрі оборонної інформації, а до 1989 року працювала в Асоціації з контролю над озброєннями. Брала активну участь у плануванні військової операції в Афганістані, а останніми роками консультувала великі інвестиційні компанії.

Ллойд Остін, ймовірний міністр оборони

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Інша кандидатура на посаду керівника Пентагону також розриває звичні шаблони, як і інші позиції в команді Джо Байдена. Генерал у відставці Ллойд Остін, який прослужив у американській армії понад 40 років, може стати першим афроамериканцем на посаді міністра оборони США. Отримав три вищі освіти – військову, бізнес-освіту і в галузі мистецтв. У 2013-2016 рр. командував збройними силами США в Іраку і Афганістані, а також керував заходами США на загрозу з боку екстремістського угруповання "Ісламська держава". Підтримує передачу Україні летальної зброї.

Рон Клейн, глава адміністрації Білого дому

Фото: Wiki

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Призначення Рона Клейна – питання вирішене. Радник Байдена під час його президентської кампанії, Клейн встиг попрацювати керівником апаратів двох віцепрезидентів США – власне, Байдена і Альберта Гора. У проміжку встиг попрацювати в адміністрації Білла Клінтона.

Інтерес до політики 59-річному Клейну прищепила ще в дитинстві мама, активістка Демократичної партії. Ще в юності проходив стажування на держслужбі, а будучи студентом, підробляв помічником сенатора. Вперше працював з Байденом ще 1988 року, коли той вперше взяв участь у президентських перегонах. Загалом його послужний список легко може зайняти всю цю сторінку.

"Глибокий, різноманітний досвід Рона Клейна і здатність працювати з людьми з різних політичних кіл – це саме те, що мені потрібно на чолі апарату Білого дому, коли ми протистоїмо моменту кризи і знову об'єднуємо нашу країну", – пояснив свій вибір Байден.

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"Я задоволений довірою обраного президента і віддам всі сили, щоб очолити талановиту і різноманітну команду Білого дому Байдена – Гарріс", – заявив у свою чергу Клейн.

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Цікава деталь: у фільмі "Перерахунок", присвяченому президентським виборам 2000 року, роль Клейна, головного радника Альберта Гора, який програв перегони, зіграв Кевін Спейсі ("Картковий будиночок").

Ентоні Блінкен, ймовірний держсекретар

Джо Байден, Ентоні Блінкен, Сьюзан Райс і Джон Керрі. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Єдиний чиновник єврейського походження в адміністрації нового президента США, 58-річний Ентоні Блінкен – онук вихідців з Угорщини, син і племінник американських послів. Раніше працював на Білла Клінтона спічрайтером, в 2009-2013 роках обіймав посаду радника Байдена з питань національної безпеки, а під час президентства Обами (2015-2017 рр.) обіймав посаду заступника державного секретаря. Саме Блінкену належить формулювання, якої Обама засудив окупацію Криму Росією. Крім того, Блінкен підтримує надання Україні летальної оборонної зброї.

"Я за те, щоб надати Україні летальну оборонну допомогу. Саме про це я говорив ще близько трьох років тому в New York Times", – заявив Блінкен під час слухань у комітеті із закордонних справ Сенату США.

Його називають одним з найбільш наближених до Байдена членів команди нового президента. На посаді держсекретаря Блінкену належить налагодити відносини з адміністраціями тих країн, з якими встиг посваритися Дональд Трамп. Відповідно, від Блінкена очікують жорсткішої позиції по відношенню до Кремля. Крім того, Блінкен встиг офіційно позначити позицію нової адміністрації стосовно арабсько-ізраїльського конфлікту (Америка братиме активну участь в його врегулюванні) і прагнення Китаю до світового панування (різко негативне).

З курйозів можна відзначити, що Блінкен грає на гітарі і пише пісні, які можна послухати в Spotify.

Джейк Салліван, ймовірний радник з національної безпеки

Фото: Wiki

Наймолодший член команди Байдена, 44-річний Джейк Салліван може стати також наймолодшим радником США з національної безпеки – причому більш ніж за піввіковий строк. Щоправда, для цього йому доведеться залишити місце викладача в Єльському університеті, яке він зайняв 2014 року після відходу з держслужби.

У Вашингтоні Салліван був одним з найближчих радників Гілларі Клінтон під час її роботи держсекретарем в адміністрації Барака Обами. Сам він обіймав посаду голови відділу планування політики Держдепартаменту.

Висококласний експерт із зовнішньої політики, як і Блінкен, з яким у нього встановилися тісні зв'язки, Салліван буде зайнятий поверненням тих союзників, яких країна втратила завдяки Дональду Трампу. Інші галузі, на яких, за словами Саллівана, він зосередить свою увагу, включають Китай і пандемію COVID-19. Крім того, під його керівництвом Вашингтон має намір посилити заходи кібернетичної безпеки.

Нагадаємо, що о 18:00 очікується початок церемонії інавгурації, а присяга президента і віцепрезидента – ближче до 19:00 (в Вашингтоні буде полудень – традиційно саме опівдні закінчуються повноваження попереднього президента і вступає на посаду новообраний).

Всі подробиці в спецтемі Инаугурация Джо Байдена

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