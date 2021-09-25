Хто отримає третю вакцину від COVID-19? У США почали робити бустерні щеплення

Імунітет після введення першої дози вакцини постійно слабшає

Мільйони американців тепер мають право на підвищення захисту від найгірших наслідків коронавіруса / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителям США почали вводити бустерні дози вакцини Pfizer / BionTech. Перш за все третє щеплення отримають люди похилого віку і представники груп ризику. Уколи, зроблені з дозволу FDA на екстрене використання, безкоштовні.

Про це повідомляє AP.

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За словами місцевих медиків, хоча вакцини і забезпечують надійний захист від коронавіруса, втім у випадку зі штамом "Дельта", який є надзвичайно заразним, кількість нових випадків інфікування зростає. А ось імунітет після введення першої дози вакцини постійно слабшає.

Перш за все третьої дозою будуть вакцинувати людей у віці від 65 років і старше, а також інші вразливі групи, які мають проблеми з-за стану здоров'я, за умови, що вже пройшло півроку з дня останнього щеплення.

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"Велика Британія і Ізраїль вже виступають на підтримку рішучих заперечень Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що бідним країнам не вистачає їх початкових доз", – пишуть у ЗМІ.

Вакцинація в Україні

Раніше ми повідомляли, що з початку прищеплювальної кампанії вакциновано 6 282 898 чоловік, З них отримали одну дозу 6 282 896 чоловік, повністю імунізовані і отримали дві дози 5 137 923 чоловік. Всього проведено 11 420 819 щеплень.

Плюси для вакцинованих

Якщо в Україні буде введений жовтий рівень епідемічної небезпеки, а в навчальних закладах буде вакциновано 80% персоналу, то ці заклади продовжать свою роботу;

обмеження жовтого рівня не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів і басейнів матимуть жовтий або зелений COVID-сертифікат;

власники закладів самі вирішуватимуть, чи обслуговувати невакцинованих людей;

якщо буде встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки, то навчальні заклади будуть працювати, тільки якщо 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат;

при наявності у людини, яка перетинає кордон України, жовтого або зеленого ваучера або одужання від COVID-19, він може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується осіб, які прибувають з тимчасово окупованих територій.

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