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СЬОГОДНІ Світові новини США

Хто отримає третю вакцину від COVID-19? У США почали робити бустерні щеплення

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
25 вересня, 20:51
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Імунітет після введення першої дози вакцини постійно слабшає
Мільйони американців тепер мають право на підвищення захисту від найгірших наслідків коронавіруса
Мільйони американців тепер мають право на підвищення захисту від найгірших наслідків коронавіруса / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителям США почали вводити бустерні дози вакцини Pfizer / BionTech. Перш за все третє щеплення отримають люди похилого віку і представники груп ризику. Уколи, зроблені з дозволу FDA на екстрене використання, безкоштовні.

Про це повідомляє AP.

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За словами місцевих медиків, хоча вакцини і забезпечують надійний захист від коронавіруса, втім у випадку зі штамом "Дельта", який є надзвичайно заразним, кількість нових випадків інфікування зростає. А ось імунітет після введення першої дози вакцини постійно слабшає.

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Перш за все третьої дозою будуть вакцинувати людей у віці від 65 років і старше, а також інші вразливі групи, які мають проблеми з-за стану здоров'я, за умови, що вже пройшло півроку з дня останнього щеплення.

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"Велика Британія і Ізраїль вже виступають на підтримку рішучих заперечень Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що бідним країнам не вистачає їх початкових доз", – пишуть у ЗМІ.

Вакцинація в Україні

Раніше ми повідомляли, що з початку прищеплювальної кампанії вакциновано 6 282 898 чоловік, З них отримали одну дозу 6 282 896 чоловік, повністю імунізовані і отримали дві дози 5 137 923 чоловік. Всього проведено 11 420 819 щеплень.

Плюси для вакцинованих

  • Якщо в Україні буде введений жовтий рівень епідемічної небезпеки, а в навчальних закладах буде вакциновано 80% персоналу, то ці заклади продовжать свою роботу;
  • обмеження жовтого рівня не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів і басейнів матимуть жовтий або зелений COVID-сертифікат;
  • власники закладів самі вирішуватимуть, чи обслуговувати невакцинованих людей;
  • якщо буде встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки, то навчальні заклади будуть працювати, тільки якщо 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат;
  • при наявності у людини, яка перетинає кордон України, жовтого або зеленого ваучера або одужання від COVID-19, він може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується осіб, які прибувають з тимчасово окупованих територій.

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