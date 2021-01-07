Хто штурмував Капітолій: на фото і відео впізнали відомих праворадикалів

Під час заворушень у Вашингтоні помітили лідера групи прихильників зброї

У натовпі прихильників Дональда Трампа, які штурмували Капітолій США, виявили теоретиків змови, пов'язаних з QAnon і Proud Boys – двома правими екстремістськими організаціями, які Трамп неодноразово відмовлявся засуджувати під час своєї виборчої кампанії в минулому році.

Реклама

Як повідомляє CNN, один з найбільш впізнаваних на відео і фото є чоловік, років 30, з розфарбованим обличчям, у хутряній шапці й шоломі з рогами.

Протестувальник Джейк Анджелі, відомий послідовникам як шаман QAnon, блукав залами Капітолію з американським прапором, прикріпленим до списа, в одній руці та мегафоном в інший.

Реклама

Його двоюрідний брат Адам Анджелі підтвердив виданню, що чоловік з рогами є його родичем. З самим Анджелі сконтактувати не вдалося.

Відомо, що останні кілька місяців він регулярно відвідує протрампівські протести, зокрема в Аризоні.

Зазначимо, поширена в США конспірологічна теорія, згідно з якою президент США Дональд Трамп збирається викрити гігантську міжнародну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, в неї нібито залучені лідери Демократичної партії США, що поклоняються сатані, а також багато інших американських знаменитостей.

Інші учасники заворушень, сфотографовані в Капітолії, були в одязі зі значками QAnon і тримали плакати з гаслами, пов'язаними із цим рухом.

Реклама

Серед бунтівників був також Нік Окс – засновник організації Proud Boys Hawaii, голова ультраправого угруповання.

"Привіт зі столиці", – написав Окс в Twitter, зробивши селфі, на якому він курить сигарету в будівлі парламенту.

В тренді Повний провал. Як збої в системі безпеки призвели до штурму Капітолія

"Нам не довелося вриватися, я просто увійшов і зняв. Там були тисячі людей – вони не могли контролювати ситуацію. Мене не зупиняли і не допитали", – сказав Окс в інтерв'ю CNN.

Минулого року Окс провів невдалу кампанію до законодавчого органу штату, отримавши схвалення від довіреної особи Трампа Роджера Стоуна, який записав з ним відео.

Реклама

В інтерв'ю CNN він стверджував, що працював професійним журналістом, коли входив у Капітолій, і що не заходив ні в кабінети Конгресу, ні в зали засідань.

Крім того, у Капітолії був присутній ультраправий активіст Тім Гіонет, який понад 25 хвилин вів пряму трансляцію свого виступу всередині будівлі, згідно із численними скріншотами, опублікованими в Twitter. Взяти коментарі у нього не вдалося.

На одній з найбільш поширених фотографій хаосу Річард "Біго" Барнетт, лідер групи прихильників зброї в Граветті, штат Арканзас, всівся в кабінеті спікера Палати представників Ненсі Пелосі, поклавши ноги на стіл.

60-річний Барнетт пізніше показав репортерам біля Капітолія конверт, який, за його словами, взяв зі столу Пелосі.

"Я не крав його. Я поклав четвертак їй на стіл, хоча вона цього не варта", – сказав він про конверт, адресований іншому члену Конгресу, у відео, опублікованому в Twitter репортером New York Times.

Він сказав, що також залишив записку на її столі, в якій написано: "Ненсі, Біго був тут, с**а".

Раніше ми повідомляли, що чотири експрезиденти США засудили штурм Капітолія.

Також нагадаємо, при спробі штурму Капітолія загинули чотири людини.

Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама