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Хто ви, містере Розенбаум... Мисливець за нацистами розпочинає в Україні облаву на рашистів (фото)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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23 червня, 17:46
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Ексголова Управління спеціальних розслідувань США "поховав" кар'єру одного генсека ООН
Учасникам бучанської різанини не вдасться втекти від Елі Розенбаума / Колаж "Сьогодні"
Учасникам бучанської різанини не вдасться втекти від Елі Розенбаума / Колаж "Сьогодні"

21 червня стало відомо, що пошуком громадян Росії, які чинили військові злочини у тимчасово окупованих ними населених пунктах України, займатиметься найрезультативніший американський детектив за злочинцями Другої світової війни на прізвисько "Мисливець за нацистами".

Це 67-річний американець єврейського походження Елі Розенбаум, якого генпрокурор США призначив головою спецгрупи США із розслідування військових злочинів Росії в Україні.

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Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чим прославився "Мисливець за нацистами", який тепер стає "Мисливцем за рашистами".

Стопами батька

Елі Розенбаум з дитинства виявився дуже поінформованим про злочини нацистів у роки Другої світової війни. Його батько ще 1938 року втік до Америки від нацистського режиму, воював з фашистською армією в лавах США, а після закінчення війни брав участь у допитах нацистів і колабораціоністів. Деяких із них згодом судили під час Нюрнберзького процесу та в інших судах.

Кар'єра

1980 року після закінчення Гарвардської школи права майбутня зірка розшуку вступила на роботу до Міністерства юстиції США. Чотири роки Розенбаум був судовим повіреним, а потім пішов у приватну практику, під час якої встиг стати генеральним юрисконсультом Всесвітнього єврейського конгресу (представництво всіх євреїв, які живуть поза Ізраїлем).

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1988 року Елі Розенбаум повернувся до Мін'юсту США і відразу ж на посаду першого заступника директора Управління спеціальних розслідувань (OSI), де він невдовзі дослужився до посади директора. Саме під його керівництвом американським слідчим вдалося виявити близько сотні колишніх нацистських злочинців, які свого часу благополучно отримали американське громадянство і влаштувалися за океаном.

"Завдяки визначній роботі OSI США є єдиною країною у світі, що отримала найвищий бал від Центру Симона Візенталя за притягнення до відповідальності нацистських військових злочинців. Я особливо хочу подякувати Елі Розенбауму, який пропрацював в OSI більше двох десятиліть і був директором OSI з 1995 року. Успіху було досягнуто значною мірою завдяки лідерству пана Розенбаума та його особистої прихильності до притягнення до відповідальності нацистських злочинців", – так оцінив роботу Розенбаума 2009 року сенатор Річард Дурбін.

Гучні викриття

Працюючи у Всесвітньому єврейському конгресі, Розенбаум керував розслідуванням діяльності колишнього генсекретаря ООН Курта Вальдхайма, який претендував на пост президента Австрії, приховавши своє нацистське минуле. Команда Розенбаума стала на заваді політичним планам Вальдхайма, оскільки з'ясувала, що в роки Другої світової війни він був членом штурмового загону вермахту, причетного до військових злочинів проти населення Югославії.

Розслідувачі навіть знайшли фото Вальдхайма у нацистській формі, яке несподівано з'явилося у пресі в період його передвиборчої кампанії в Австрії 1986 року.

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Вальдхайм (2-й ліворуч) із генералом СС Артуром Флепсом (з портфелем) у Чорногорії під час
Вальдхайм (2-й ліворуч) із генералом СС Артуром Флепсом (з портфелем) у Чорногорії під час "Блека", 22 травня 1943 року.

Однією з останніх справ Розенбаума стало викриття 2020 року 94-річного Фрідріха Карла Бергера, в результаті депортованого до Німеччини за позовом OSI під керівництвом Розенбаума.

Встановити причетність Бергера до військових злочинів нацистського режиму допомогла його облікова картка, виявлена на німецькому кораблі, який затонув у Балтійському морі. Під час слідства з'ясувалося, що він добровільно вступив на службу охоронцем у концтаборі в Нойєнгаммі (земля Нижня Саксонія, Німеччина) 1945 року. Після закінчення війни він спокійно перебрався до Штатів 1959-го і відтоді жив у Теннесі, доки не сплив його аусвайс.

Документ, який не дав Бергеру спокійно померти, доки він не викупив свою провину перед судом
Документ, який не дав Бергеру спокійно померти, доки він не викупив свою провину перед судом

Суд визнав уже немічного Бергера причетним до вбивства понад п'ять тисяч людей, але не став відправляти його за ґрати. Проте цей процес наочно продемонстрував, що у військових злочинах і злочинах проти людяності немає терміну давності, і якщо поставити собі за мету, злочинець буде рано чи пізно виявлений.

Епілог

2010 року Розенбаум практично звернув роботу з пошуку нацистських злочинців. За його словами, до цього моменту кількість нацистських злочинців, що залишилися живими, особливо в США, виявилася мізерно малою. У США OSI вже не було кого переслідувати.

95-річний Фрідріх Карл Бергер на своєму судовому процесі
95-річний Фрідріх Карл Бергер на своєму судовому процесі

Однак після вторгнення Росії до України 24 лютого ситуація кардинально змінилася. На жаль, на світовій карті з'явилося місце, де армія почала втілювати у життя всі найгірші напрацювання нацистської Німеччини.

Центр Симона Візенталя охарактеризував OSI як єдину у світі "дуже успішну програму запобіжного судового переслідування" у справах нацистів. Газета USA Today повідомляла в 1997 року, що OSI досягла "величезного успіху, розкривши і вигравши більше справ, ніж будь-яка інша операція з полювання на нацистів у світі". За наявності такого досвіду і такої характеристики про керівника групи міжнародних розслідувачів військових злочинів в Україні армії міжнародного військового злочинця Володимира Путіна та його посібникам варто серйозно напружитися.

Замість P.S.

Нагадаємо, що цього тижня генпрокурор США Меррік Гарланд прибув з неанонсованим візитом до України з метою підтримки спільних зусиль щодо виявлення та притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах.

А наприкінці травня журналісти встановили особу ще одного російського окупанта, який брав участь у звірствах у Бучі на Київщині. Його опізнали за кадрами із камер відеоспостереження.

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