Кулеба і Єрмак обговорили з главою Держдепу поглиблення співпраці і візит Зеленського

Міністр закордонних справ України і глава Офісу президента зустрілися у Вашингтоні з Ентоні Блінкеном напередодні візиту в США українського президента

Єрмак та Кулеба зустрілися у США з Ентоні Блінкеном / колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава Офісу президента Андрія Єрмак обговорили з главою Держдепу Ентоні Блінкеном у Вашингтоні протистояння агресії Росії і візит Володимира Зеленського в Сполучені Штати 30 серпня.

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Про це повідомила прес-служба Державного департаменту Сполучених Штатів.

Зазначається, що Блінкен підкреслив прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України перед обличчям агресії Росії на Донбасі.

Під час зустрічі також обговорювалися можливості поглиблення співпраці між Україною та США під час запланованого візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон 30 серпня для зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що на зустрічі з Ентоні Блінкеном детально обговорили підготовку майбутнього візиту Зеленського в США.

"Радий зустрічі з Ентоні Блінкеном... Упевнений, що зустріч наших лідерів виведе стратегічне партнерство України і США на новий рівень", – також зазначив міністр.

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Зазначимо, візит Володимира Зеленського у США запланований на 30 серпня – відповідне запрошення український лідер отримав з Білого дому. До цього він особисто ще не зустрічався з президентом Джо Байденом, а лише говорив з ним телефоном. Водночас Зеленський встиг зустрітися в Америці з Дональдом Трампом у 2019 році.

Запланована зустріч набула особливої важливості після нещодавньої угоди США і Німеччини щодо "Північного потоку – 2" – Зеленський спробує переконати Байдена у небезпеці російського газопроводу.

Нагадаємо, напередодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорили підготовку візиту Володимира Зеленського у США з радником глави Білого дому з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Ми також повідомляли, що в Конгресі США попросили Байдена змінити дату візиту Зеленського, оскільки американські депутати будуть на канікулах до 20 вересня.