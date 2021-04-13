Кусала співробітників Білого дому: агресивну вівчарку Байдена відправлять на перевиховання

Президент США захищає Мейджора – каже, він хороший хлопчик, просто виникли невеликі проблеми з адаптацією до нового оточення

Молодшу з собак сім'ї президента США Джо Байдена Мейджора, який разом зі ще однією вівчаркою Чампом живе в Білому домі, відправлять на додаткове навчання після інцидентів з укусами співробітників Білого дому.

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Про це повідомив прес-секретар першої леді Джил Байден, передає NBC.

/ Фото: REUTERS

За словами президента США, Мейджор – "хороший хлопчиком", просто у нього виникли невеликі проблеми з адаптацією до нового оточення.

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Рішення про додаткове дресирування було ухвалене після двох інцидентів з укусами, що відбулися в останні тижні, причому один із постраждалих – співробітник спецслужб.

"Приватне навчання за межами майданчика буде проходити в Вашингтоні, округ Колумбія, і, як очікується, триватиме кілька тижнів", – повідомили в Білому домі.

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Трирічний Мейджор – молодша з двох німецьких вівчарок Байдена і був взятий з притулку для тварин.

Відомо, що на початку березня він укусив за руку агента секретної служби, але, за словами офіційних осіб, травма була "незначною". Після цього вівчарка пройшла навчання в Делавері, проте за кілька тижнів знову вкусила одного зі співробітників Білого дому на Південній галявині.

Нагадаємо, після інавгурації і переїзду в Білий дім сімейство 46-го президента США Джо Байдена забрало в офіційну резиденцію глави держави обох собак – Чампа і Мейджора.

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