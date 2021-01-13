Лідер республіканців у Палаті представників визнав провину Трампа у штурмі Капітолію

Лідер республіканців у Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті визнав, що президент Дональд Трамп несе відповідальність за штурм Капітолію його прихильниками 6 січня, але не підтримує його імпічмент.

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Про це він заявив на дебатах щодо імпічменту в Палаті представників у середу, 13 січня.

"Я вважаю, що імпічмент президента за такий короткий час стане помилкою. Не було ніякого розслідування. Не було ніяких слухань", – сказав Маккарті.

Проте він додав, що не знімає провини з Дональда Трампа, який відповідальний за те, що сталося у Вашингтоні під час затвердження результатів виборів Конгресом.

Водночас в Палаті представників принаймні шість республіканців заявили, що збираються голосувати за імпічмент Трампу.

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Зокрема, як повідомляє "Голос Америки", республіканка Джеймі Еррера Батлер у вівторок повідомила, що проголосує за імпічмент, оскільки Трамп "порушив присягу" і "спровокував заворушення з метою зупинити мирну передачу влади від однієї адміністрації до іншої".

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Ще одна республіканка з Палати представників Ліз Чейні заявила, що в історії США не було "більшої зради" з боку президента.

Голосувати за імпічмент також збираються конгресмени Джон Катко, Адам Кінзінгер і Фред Аптон.

Нагадаємо, в Палаті представників Конгресу США відбулося процедурне голосування щодо резолюції, яка стосується імпічменту стосовно чинного президента Дональда Трампа. Потім законодавці розпочали двогодинні дебати, після яких відбудеться підсумкове голосування.

Після цього резолюцію повинні передати для розгляду і голосування в Сенат.

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Водночас стало відомо, що лідер республіканців у Сенаті Сполучених Штатів Мітч Макконнелл не має наміру збирати сенаторів для розгляду імпічменту президенту Дональду Трампу до інавгурації Джо Байдена 20 січня.

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