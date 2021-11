Людей розкидало у різні сторони: у США автомобіль в'їхав у натовп учасників різдвяного параду (відео)

У неділю, 21 листопада, в американському штаті Вісконсин автомобіль на швидкості в'їхав у натовп учасників різдвяного параду в місті Вокеша.

Про це повідомляє CNN.

Подія сталася о 16:39 за місцевим часом. Червоний позашляховик протаранив бар'єри та виїхав на проїжджу частину, де відбувався парад за участю багатьох людей.

#Update: WARNING – Shocking video of another angle of the moment the car ploughed through the crowd of children mostly young girls downtown in #Waukesha in #Wisconsin. My thought and prayers are to the families effected by this tragedy. pic.twitter.com/4oFibnnwh7