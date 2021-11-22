Людей розкидало у різні сторони: у США автомобіль в'їхав у натовп учасників різдвяного параду (відео)

В інциденті постраждало понад 20 людей

Правоохоронці затримали винуватця ДТП/Колаж: Сьогодні

У неділю, 21 листопада, в американському штаті Вісконсин автомобіль на швидкості в'їхав у натовп учасників різдвяного параду в місті Вокеша.

Про це повідомляє CNN.

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Деталі інциденту

Подія сталася о 16:39 за місцевим часом. Червоний позашляховик протаранив бар'єри та виїхав на проїжджу частину, де відбувався парад за участю багатьох людей.

#Update: WARNING – Shocking video of another angle of the moment the car ploughed through the crowd of children mostly young girls downtown in #Waukesha in #Wisconsin. My thought and prayers are to the families effected by this tragedy. pic.twitter.com/4oFibnnwh7 — Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) November 22, 2021

#Breaking: Just in – Shocking video showing you the moment the car ploughed through the crowd of children mostly young girls downtown in #Waukesha in #Wisconsin. pic.twitter.com/lbJcJovOnE — Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) November 22, 2021

Що з людьми?

Стажерка Milwaukee Journal Sentinel Кейлі Старал, яка перебувала на заході, бачила, що як щонайменше четверо людей впали на землю.

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"Думаю, що четверо людей переді мною все ще дихали, але вони не рухалися", — розповіла очевидиця.

Водночас ABC News пише, що внаслідок аварії постраждали понад два десятки людей.

Дії поліцейських

Правоохоронці затримали ймовірного винуватця аварії. Триває розслідування інциденту.

Смертельна ДТП в Одеській області

В Одеській області водій збив жінку, як тільки вона вийшла з власного двору.

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Близько 18:30 на дорозі в селі Бринівка знайшли мертвою 57-річну місцеву жительку. На її тілі виявили травми, які характері для ДТП. Як розповів чоловік загиблої, щойно жінка вийшла з двору, він почув, що поруч загальмував транспортний засіб, схожий на вантажівку, і швидко поїхав геть.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Розшукується водій, причетний до аварії.

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