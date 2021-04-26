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Марсоліт NASA побив власний рекорд: літає все швидше і далі (відео)

26 квітня, 07:07

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Під час третього польоту Ingenuity навіть на якийсь час зник з поля зору марсохода, з якого велася зйомка

Літальний апарат Ingenuity Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) 25 квітня здійснив третій успішний політ над поверхнею Марса, вперше відлетівши від марсохода Perseverance на 50 метрів.

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Про це повідомили в NASA.

У космічному управлінні зазначають, що апарат, як і минулого разу, піднявся на 5 метрів над поверхнею, але тепер відлетів від марсохода на 50 метрів – поки максимальна відстань за час перебування апарату на Марсі.

Рекордною в неділю стала і досягнута ним швидкість в 2 метри за секунду. Причому, під час третього польоту Ingenuity навіть на якийсь час зник з поля зору марсохода, з якого велася зйомка.

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Міні-вертоліт Ingenuity важить 1,8 кг і оснащений пропелерами, здатними обертатися зі швидкістю 2400 обертів на хвилину, а також кольоровою і чорно-білою камерами.

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Перший політ "марсольота" відбувся 19 квітня, другий – 22 квітня.

Раніше марсохід Perseverance, який 18 лютого успішно приземлився на Марсі, показав перше кольорове зображення з високою роздільною здатністю.

Нагадаємо, фахівцям NASA вдалося вперше отримати кисень з атмосфери Марса .

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