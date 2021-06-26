Русский
$ 27,46
32,79
  1. Світові новини
  2. США

Маск про вторгнення в Росію влітку: "Час вирішує все"

26 червня 2021 7:51

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Мільярдер поділився в соцмережах жартівливим мемом про вторгнення в Росію, але не всі зрозуміли, що саме має на увазі Маск

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Mike Blake

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Mike Blake

Американський підприємець, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск пожартував про вторгнення в Росію.

Реклама

Мільярдер в Twitter опублікував мем, присвячений спробі французького імператора Наполеона Бонапарта захопити Росію.

На колажі зображень Наполеон розповідає своїй першій дружині Жозефіні Богарне, що він хоче вторгнутися в Росію, після чого вона питає, чи збирається він це зробити влітку.

Читайте також:

Реклама

SpaceX пообіцяла покрити весь світ супутниковим інтернетом до вересня

Водночас, той їй відповідає: "Час вирішує все".

До речі, не всі зрозуміли, що саме має на увазі Маск:

Реклама

Як ми раніше писали, після того як курс біткоїну обвалився через твіти глави Tesla Ілона Маска, колектив хакерів Anonymous звинуватив мільярдера в надмірному впливі і зневазі до інвестицій звичайних людей. Вони пообіцяли помсту Маску.

Так, у січні 2021 року Маск згадав біткоіни в своїй біографії в Twitter, і курс криптовалюти різко злетів. Однак у травні курс біткоїну звалився після заяви Маска, що Tesla перестає приймати оплату в біткоїнах. Падіння посилилися на тлі твіту мільярдера, в якому інвестори побачили натяк на те, що компанія готується до продажу купленої раніше криптовалюти.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Путін жартував, Байден шукає спільні теми. Перші слова президентів США і Росії в Женеві
Путін жартував, Байден шукає спільні теми. Перші слова президентів США і Росії в ЖеневіІнші країни
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з Україною
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з УкраїноюРосія
Не було ніякої ворожості. Путін про переговори з Байденом
Не було ніякої ворожості. Путін про переговори з БайденомРосія
"Україна вступить в НАТО, але втратить Донбас і Крим?" – в чому полягає план БайденаВлада
"Є тільки одне побоювання": Зеленський про зустріч Байдена і ПутінаВлада
Зустріч Байдена і Путіна – всі подробиці
Зустріч Байдена і Путіна – всі подробиціСША

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти