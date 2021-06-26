Маск про вторгнення в Росію влітку: "Час вирішує все"

Мільярдер поділився в соцмережах жартівливим мемом про вторгнення в Росію, але не всі зрозуміли, що саме має на увазі Маск

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Mike Blake

Американський підприємець, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск пожартував про вторгнення в Росію.

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Мільярдер в Twitter опублікував мем, присвячений спробі французького імператора Наполеона Бонапарта захопити Росію.

Timing is everything pic.twitter.com/B6HDB5kS4G - Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

На колажі зображень Наполеон розповідає своїй першій дружині Жозефіні Богарне, що він хоче вторгнутися в Росію, після чого вона питає, чи збирається він це зробити влітку.

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Водночас, той їй відповідає: "Час вирішує все".

До речі, не всі зрозуміли, що саме має на увазі Маск:

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Як ми раніше писали, після того як курс біткоїну обвалився через твіти глави Tesla Ілона Маска, колектив хакерів Anonymous звинуватив мільярдера в надмірному впливі і зневазі до інвестицій звичайних людей. Вони пообіцяли помсту Маску.

Так, у січні 2021 року Маск згадав біткоіни в своїй біографії в Twitter, і курс криптовалюти різко злетів. Однак у травні курс біткоїну звалився після заяви Маска, що Tesla перестає приймати оплату в біткоїнах. Падіння посилилися на тлі твіту мільярдера, в якому інвестори побачили натяк на те, що компанія готується до продажу купленої раніше криптовалюти.