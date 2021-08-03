Маск показав підготовку до першого орбітального запуску Starship (фото, відео)

Ілон Маск показав ракету Super Heavy / колаж "Сьогодні"

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск опублікував відео переміщення на пускову установку надважкої ракети Super Heavy, призначеної як прискорювач першого ступеня для виведення на орбіту космічного корабля Starship.

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Відповідний пост з'явився у Twitter Ілона Маска.

Ракету Super Heavy готують до випробувань / twitter.com/elonmusk

"Ракета Super Heavy переміщується на орбітальну пускову установку", – підписав Маск невелике відео.

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У ніч перед цим на Super Heavy напередодні першого орбітального польоту були встановлені 29 двигунів Raptor і 4 стабілізатори. До кінця року кількість двигунів Super Heavy мають намір збільшити до 32 штук.

У середині липня SpaceX провела тестовий запуск трьох двигунів ракети-носія Super Heavy. Найближчим часом планують запустити 9 двигунів одночасно.

Starship задумували як багаторазовий космічний корабель, призначений для доставки екіпажу і вантажів на навколоземну орбіту, Місяць, Марс і ще далі.

У SpaceX своє творіння називають "найпотужнішою в світі ракетою-носієм з коли-небудь створених, здатною доставляти на навколоземну орбіту понад 100 тонн вантажів".

Нагадаємо, наприкінці березня в американському штаті Техас завершилися випробування чергового прототипу космічного корабля Starship, побудованого компанією Ілона Маска SpaceX. Висотні випробування моделі SN11 завершилися вибухом при посадці.

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Ми також писали, що Ілон Маск заявив, що SpaceX відправить ракети на Марс задовго до кінця нинішнього десятиліття і побудує там свою базу.