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Маск зустрівся з онуком легендарного українського авіаконструктора (фото)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
6 вересня, 00:38
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Засновник SpaceX провів у офісі компанії екскурсію для Андрія та Павла Корольових – онука і правнука засновника радянської космонавтики
Ілон Маск зустрівся з потомками Сергія Корольова
Ілон Маск зустрівся з потомками Сергія Корольова / Фото: Колаж: Сьогодні

Американський бізнесмен, засновник Tesla та космічної компанії SpaceX Ілон Маск запросив до себе і провів екскурсію по офісу в Каліфорнії для онука і правнука українського інженера і авіаконструктора, родоначальника радянської космонавтики Сергія Корольова – Андрія та Павла Корольових.

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Про це повідомив у Facebook Андрій Корольов.

Ілон Маск запросив Андрія і Павла Корольових у SpaceX / facebook.com/andrey.korolev
Ілон Маск запросив Андрія і Павла Корольових у SpaceX / facebook.com/andrey.korolev

Він розповів, що зустріч з Маском тривала близько години, а також подякував бізнесмену за можливість побачити складання ракет на власні очі.

"Неймовірно вдячні Ілону Маску за запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч. Слова нашої c сином подяки команді Ілона за вражаючу екскурсію по SpaceX і можливість побачити своїми очима складання двигунів, ракет і CrewDragon", – написав онук легендарного конструктора.

Ілон Маск запросив Андрія і Павла Корольових у SpaceX / facebook.com/andrey.korolev
Ілон Маск запросив Андрія і Павла Корольових у SpaceX / facebook.com/andrey.korolev

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Зазначимо, Ілон Маск неодноразово висловлював своє захоплення досягненнями Сергія Корольова. У 2020 році американський мільярдер назвав українського вченого, який вважається родоначальником радянської космонавтики, "одним із найкращих".

Ми також писали, що президент Володимир Зеленський запросив в Україну одного з найбагатших людей світу, засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска, запропонувавши йому побувати в музеї космонавтики на батьківщині Сергія Корольова в Житомирі.

Нагадаємо, раніше засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск опублікував відео переміщення на пускову установку надважкої ракети Super Heavy, призначеної як прискорювача першого ступеня для виведення на орбіту космічного корабля Starship.

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