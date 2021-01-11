Майк Пенс може оголосити Трампа недієздатним: чим це загрожує США

Віце-президент США Майк Пенс не виключає спроби застосування 25-ї поправки до Конституції (про відсторонення президента через визнання його недієздатним), але хоче приберегти цей варіант на потім.

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Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на джерела, наближені до Пенса.

Один зі співрозмовників журналістів стверджує, що всередині команди Пенса виникли побоювання щодо ризиків, пов'язаних із застосуванням 25-ї поправки або процесом імпічменту, оскільки Дональд Трамп може вдатися до таких дій, що наразять на небезпеку всю країну.

За словами іншого джерела, станом на вечір 9 січня (за місцевим часом) Трамп і Пенс все ще не жодного разу не спілкувалися після штурму Капітолію прибічниками чинного президента.

Реклама Штурм Капітолію 6 січня. Фото: REUTERS/Stephanie Keith

Крім того, Трамп ніяк не коментував загрози життю його заступника, які з'явилися в соціальних мережах на тлі того, що Майк Пенс в Конгресі визнав результати президентських виборів і, відповідно, перемогу демократа Джо Байдена.

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Третє джерело зазначило, що у Пенса нарешті "з'явилося уявлення щодо мстивості президента США" і що Трамп його розчарував і засмутив.

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Однак для застосування 25-ї поправки до Конституції адміністрації США доведеться піти на безпрецедентний крок – Пенсу і більшості міністрів треба буде проголосувати за відсторонення Трампа з посади через його нездатність "виконувати повноваження і обов'язки на своїй посаді".

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При цьому Трамп зможе оскаржити їхні дії, написавши листа до Конгресу. В такому разі Пенсу дається 4 дні, аби відреагувати. В такому випадку справа переходить до Конгресу, який двома третинами голосів (67 сенаторів і 290 конгресменів) може остаточно усунути президента від виконання обов'язків.

І поки демократи в Конгресі знову ініціюють процедуру імпічменту Трампа за статтею про "спонукання до заколоту", така можливість залишається на столі.

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Нагадаємо, що 20 січня, тобто через дев'ять днів, відбудеться інавгурація Джо Байдена. Однак Трамп уже заявив, що не збирається її відвідувати, порушивши, таким чином, понад 150-річну традицію.

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