Меланія Трамп розповіла, як чотири роки ремонтувала Білий дім: ванна, ліфт, шпалери

До відходу 45-го президента США Дональда Трампа з Білого дому залишилося два дні, тому поки що перша леді Меланія Трамп вирішила підбити підсумки свого перебування в резиденції американського лідера.

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Про те, що вона встигла зробити за чотири роки, йдеться в замітці першої леді на сайті Білого дому.

За словами Меланії, під час президентського строку її чоловіка, вона намагалася зберегти і примножити культурну спадщину Білого дому, займаючись реставраційними роботами.

"Проекти, якими я займалася протягом останніх чотирьох років, думаю, не тільки зберегли спадщину (Білого – Ред.) дому, а й збагатили його красу і величність для майбутніх поколінь", – йдеться в повідомленні.

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Меланія Трамп згадала, серед іншого, реставрацію президентського ліфта, ванної кімнати, мармурової підлоги на першому поверсі, алеї для боулінгу, Рожевого саду і тенісного павільйону.

Телеканал CNN іронічно зауважив, що ці місця, за винятком саду і мармурової підлоги, закриті для публіки, ними користується тільки сім'я президента.

Вона додала, що реставрація і консервація безцінних шпалер Zuber в сімейній їдальні, можливо, є найбільш амбітним проектом адміністрації Трампа, який ще потрібно завершити, і Меланія сподівається, що всі, хто побачить їх красу, будуть в захваті.

Нагадаємо, Меланія стала другою жінкою-іноземкою, кому дістався титул першої леді, за чотири роки своєї роботи вона встигла стати законодавицею стилю в багатьох областях. І хоча сам Дональд Трамп не менше яскрава особистість, Меланія Трамп виявилася справжньою сенсацією для світу.

Також повідомлялося, що з відходом Меланії Трамп Білий дім втрачає свою сексуальність.

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