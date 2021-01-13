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"Мене там не було": Чак Норріс зробив заяву щодо штурму Капітолію

13 січня, 10:04

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Голлівудський актор не підтримує методи Трампа в боротьбі за владу

Американський актор і зірка бойовиків Чак Норріс заявив, що він не брав участі в недавньому штурмі Капітолію. Про це він написав у Facebook після того, як в Мережі з'явилися повідомлення про те, що нібито бачили на місці заворушень людину, схожу на нього.

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За його словами, він взагалі проти насильства і виступає за мирний перехід влади.

"Я дізнався, що 6 січня в Капітолії був (хтось) схожий на Чака Норріса. Це був не я і мене там не було. Дозвольте мені прояснити, що в нашому суспільстві немає місця будь-якому насильству, в тому числі в контексті політичних протестів. Мирний перехід влади має основоположне значення для нашої демократичної системи управління. Я був і завжди буду за закон і порядок. Ваш друг Чак Норріс", – написав актор.

Днями в соціальних мережах з'явилися фото, на якому зображений схожий на Чака Норріса чоловік, з яким фотографувалися люди і потім заявляли в Мережі, що це був саме голлівудський актор, і нібито він прийшов підтримати Трампа.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", зібрані президентом США Дональдом Трампом американці 7 січня напали на Капітолій, увірвавшись всередину будівлі. Силовики навіть відкрили вогонь по людям, загинули кілька осіб. Десятки були затримані поліцією.

А тим часом Палата представників США проголосувала за відсторонення Трампа. Якщо віцепрезидент Майк Пенс не підтримає резолюцію, демократи почнуть процедуру імпічменту президенту.

Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

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США актор Чак Норріс Капітолій

Джерело: Сьогодні

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