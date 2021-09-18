Мер Нью-Йорка потролив дипломатів РФ через невизнану вакцину "Супутник V"

Російська вакцина не визнана в світі і це може стати проблемою для російської делегації в ООН

Білл де Блазіо натякнув росіянам, що вони можуть не потрапити на Генасамблею ООН. Колаж "Сьогодні"

Генасамблея ООН, схоже, починається зі скандалу. Росіян можуть не пустити через те, що вони вакциновані невизнаним препаратом "Супутник V". Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо вже встиг потролити постпреда РФ Василя Небензю, запропонувавши вколоти нормальну вакцину.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Напередодні російського дипломата обурила вимога пред'являти підтвердження вакцинації на вході в штаб-квартиру ООН. Він звинуватив американців у створенні перешкод делегатам для входу в зал, що нібито "явно порушує Статут ООН". За його словами, "ніякі закони США не діють на території ООН".

Мер Нью-Йорка відповів на це тим, що російську вакцину "Супутник V" не визнають в США, і, мовляв, будь-яка особа, прищеплена незатвердженим препаратом, може знову зробити безкоштовно щеплення в США.

"Якщо російський посол проти цього, то я за це (обов'язкову вакцинацію – ред.) ... Якщо їх вакцина недостатньо хороша, вони повинні піти і отримати іншу", – сказав де Блазіо, звертаючись до російської делегації.

Вакцина "Супутник V"

Це комбінована векторна вакцина для профілактики коронавірусної інфекції COVID-19. Вона розроблена Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Н.Ф. Гамалії.

У РФ вакцина була зареєстрована 11 серпня 2020 року, ось тільки в світі її не визнали. В Україні теж категорично відмовилися від її використання, багато чиновників, політиків і медиків називали її небезпечною. У самій Росії було кілька випадків загибелі людей після уколу препарату

Москва не змогла "пропхати" масове використання вакцини у світі, а з тими небагатьма країнами, з якими вдалося домовитися про постачання, теж стався провал: від "Супутника" відмовилися Чехія, Бразилія, Словаччина, а президент Аргентини захворів після щеплення російським препаратом.

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Як повідомляли "Сьогодні", раніше міжнародні вчені засумнівалися в результатах випробувань російської вакцини. За словами експертів, вони не можуть отримати повний звіт про тестування препарату, оскільки Росія відмовляється передавати дані до завершення випробувань.

У свою чергу журналіст Дмитро Гордон принизив російську вакцину, назвавши її кошмаром і світовою трагедією. Він нагадав, як путінська пропаганда епічно зганьбилася, коли країни почали відмовлятися від російського препарату від коронавірусу.