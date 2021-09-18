Мер Нью-Йорка потролив дипломатів РФ через невизнану вакцину "Супутник V"

Генасамблея ООН, схоже, починається зі скандалу. Росіян можуть не пустити через те, що вони вакциновані невизнаним препаратом "Супутник V". Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо вже встиг потролити постпреда РФ Василя Небензю, запропонувавши вколоти нормальну вакцину.
Про це повідомляє Укрінформ.
Напередодні російського дипломата обурила вимога пред'являти підтвердження вакцинації на вході в штаб-квартиру ООН. Він звинуватив американців у створенні перешкод делегатам для входу в зал, що нібито "явно порушує Статут ООН". За його словами, "ніякі закони США не діють на території ООН".
Мер Нью-Йорка відповів на це тим, що російську вакцину "Супутник V" не визнають в США, і, мовляв, будь-яка особа, прищеплена незатвердженим препаратом, може знову зробити безкоштовно щеплення в США.
"Якщо російський посол проти цього, то я за це (обов'язкову вакцинацію – ред.) ... Якщо їх вакцина недостатньо хороша, вони повинні піти і отримати іншу", – сказав де Блазіо, звертаючись до російської делегації.
Вакцина "Супутник V"
- Це комбінована векторна вакцина для профілактики коронавірусної інфекції COVID-19. Вона розроблена Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Н.Ф. Гамалії.
- У РФ вакцина була зареєстрована 11 серпня 2020 року, ось тільки в світі її не визнали. В Україні теж категорично відмовилися від її використання, багато чиновників, політиків і медиків називали її небезпечною. У самій Росії було кілька випадків загибелі людей після уколу препарату
- Москва не змогла "пропхати" масове використання вакцини у світі, а з тими небагатьма країнами, з якими вдалося домовитися про постачання, теж стався провал: від "Супутника" відмовилися Чехія, Бразилія, Словаччина, а президент Аргентини захворів після щеплення російським препаратом.
Як повідомляли "Сьогодні", раніше міжнародні вчені засумнівалися в результатах випробувань російської вакцини. За словами експертів, вони не можуть отримати повний звіт про тестування препарату, оскільки Росія відмовляється передавати дані до завершення випробувань.
У свою чергу журналіст Дмитро Гордон принизив російську вакцину, назвавши її кошмаром і світовою трагедією. Він нагадав, як путінська пропаганда епічно зганьбилася, коли країни почали відмовлятися від російського препарату від коронавірусу.