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"Помста за Сулеймані": в США невідомі погрожують атакувати Капітолій

6 січня, 10:36

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Авіадиспетчери отримали інструкції, як діяти в разі нових загроз

Авіадиспетчери в Нью-Йорку почули в ефірі аудіозапис із погрозами про те, що на американський Капітолій у Вашингтоні буде направлений літак на знак помсти за смерть іранського генерала Сулеймані рік тому.

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Про це повідомляє американський телеканал CBS News.

Напад нібито має статися сьогодні, 6 січня, однак поки неясно, хто відправив погрози. Як стало відомо CBS News, уряд не вважає попередження про атаку такиими, що викликають довіру, проте їх розслідують як порушення частот авіації.

Пентагон й інші силові відомства були сповіщені про інцидент. Його пов'язують з тим, що сьогодні в Конгресі має пройти процедура сертифікації голосів виборників на президентських виборах.

Експерти вже заявили, що загроза атаки викликає занепокоєння, адже вона може вплинути на інструкції пілотам про те, як і куди направляти літаки. Окрім того, у вівторок авіадиспетчерам було відправлене повідомлення з нагадуванням про те, що слід негайно повідомляти про будь-яку загрозу чи відхилення літака від траєкторії польоту.

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"Помста за Сулеймані": в США невідомі погрожують атакувати Капітолій
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Нагадаємо, 5 січня до парламенту Ірану внесли законопроєкт про "знищення" Ізраїлю на знак помсти за смерть Сулеймані.

Також нагадаємо, що "Вартові ісламської революції" назвали Ізраїль співучасником вбивства Сулеймані.

Окрім того, писалося, що командувач спецпідрозділу Корпусу вартових ісламської революції "Аль-Кудс" Касем Сулеймані був знищений у результаті авіаудару ВПС США в міжнародному аеропорту Багдада. 3 січня 2020 року автомобіль Сулеймані був знищений ракетами, запущеними з безпілотника. Разом з генералом загинули також заступник командувача Силами народної мобілізації Іраку Абу Махді аль-Мухандіс і ще чотири особи. Генерала змогли впізнати тільки за кільцем на пальці.

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США літак помста авіадиспетчер Капітолій Касем Сулеймани

Джерело: Сьогодні

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