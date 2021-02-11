Місяць їли кокоси: на безлюдному острові на Багамах врятували трьох "робінзонів"

Службовці Берегової охорони США врятували трьох осіб, які 33 дні провели на одному з незаселених Багамських островів.

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Про це повідомила пресслужба Берегової охорони.

Під час повітряного патрулювання 8 лютого члени екіпажу помітили, як двоє чоловіків і жінка розмахують прапорами з узбережжя острова Ангілья-Кей на Багамах.

Того самого дня їм доставили рацію, їжу і воду, а 9 лютого трійцю евакуювали з острова вертольотом.

Реклама Фото: govdelivery.com

Врятовані розповіли, що є громадянами Куби. Близько п'яти тижнів тому вони пливли на човні, але він перекинувся, після чого люди уплав дісталися острова, де і жили, харчуючись кокосами. Хоча в жодного з них не було серйозних травм, їх доставили до медичного центру в штаті Флорида.

"Це неймовірно. Я не знаю, як їм це вдалося. Я був вражений, що вони були в такій хорошій формі", – зізнається лейтенант Берегової охорони США Джастін Догерті.

Нагадаємо, минулого літа австралійські військовослужбовці врятували моряків, які три дні виживали на безлюдному острові в Тихому океані.

Також ми писали, що в 2020 році паралімпійська чемпіонка Анджела Медсен загинула під час спроби стати першою в світі жінкою з паралічем нижньої частини тіла, якій вдалося самотужки перетнути Тихий океан на човні.

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