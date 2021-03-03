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Microsoft заявила про хакерську атаку Китаю на компанії в США

3 березня, 06:57

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Хакери скористалися недоліками в ПО Microsoft Exchange Server

Пов'язана з китайським урядом група хакерів віддалено зламувала поштові скриньки, використовуючи нещодавно виявлені недоліки в програмному забезпеченні Microsoft Exchange Server і намагаючись викрасти інформацію в різних компаніях в США.

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Про це йдеться в блозі Microsoft.

Зокрема хакерське угруповання під назвою Hafnium цікавила інформація зі скриньок дослідників інфекційних захворювань, юридичних фірм, вишів, оборонних організацій і низки інших.

Microsoft вважає, що Hafnium спонсорується державною організацією, що діє за межами Китаю.

Які саме компанії зазнали хакерської атаки і чи заволоділи хакери будь-якою інформацією, Microsoft не повідомила.

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У компанії заявили, що вони поінформували про атаку організації, які вона зачепила. У Microsoft також стверджують, що випустили оновлення, яке повинно захистити користувачів поштових серверів.

Нагадаємо, раніше пов'язані з російською владою хакери, яких підозрюють у масштабному зламуванні корпоративних і урядових систем США, отримали доступ до внутрішніх систем корпорації Microsoft і вихідного коду, який використовується для створення програмних продуктів.

Ми також повідомляли, що хакери з Корейської Народно-Демократичної Республіки намагалися зламати сервери компанії Pfizer, щоб отримати дані про COVID-вакцину.

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