Мільйон доларів за укол – США щедро обдарують вакцинованих

У штаті Огайо розігрують у лотерею справжній статок – з фонду по боротьбі з COVID-19 візьмуть 5 млн доларів

Фото: колаж "Сьогодні"

Влада американського штату Огайо вигадала оригінальний спосіб популяризації вакцинації від коронавірусу – розіграють п'ять мільйонів доларів серед тих, хто прийняв хоча б одну дозу схваленої в США вакцини.

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Про це в своєму Twitter повідомив губернатор штату Майк ДеВайн.

П'ять щасливчиків можуть виграти по мільйону доларів – для цього їм треба буде взяти участь у державній лотереї. Гроші дістануться лише повнолітнім громадянам – серед дітей віком від 12 до 17 років проводитимуть окремі розіграші, а переможцям дістанеться чимала стипендія.

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"Через два тижні, 26 травня, ми оголосимо переможця окремого розіграшу серед дорослих громадян, які отримали хоча б першу дозу вакцини. Оголошення робитимуть щосереди протягом п'яти тижнів – переможець щосереди отримуватиме 1 мільйон доларів", – заявив ДеВайн.

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Гроші візьмуть з федеральних фондів допомоги із боротьби з пандемією.

Критикам, які назвали його ініціативу марною тратою грошей, губернатор відповів так: "Те, що я вважаю марним, – це змушувати когось вмирати від COVID лише тому, що ти не пройшов вакцинацію, але мав вакцину, яка може врятувати життя людей".

Нагадаємо, що США лідирують у світі за кількістю вакцинованих від коронавірусу. Ще 18 квітня ця країна перетнула позначку в 200 млн осіб, які отримали хоча б одну дозу вакцини.

Відео: Сьогодні

А за словами американського президента Джо Байдена, майже половина світових лідерів попросили у нього допомоги в отриманні вакцини проти COVID-19.

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