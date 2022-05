Багато загиблих та поранених: у США школяр влаштував криваву бійню (відео)

В американському місті Ювалд (штат Техас) школяр влаштував криваву стрілянину. Внаслідок цього загинули 14 дітей та один викладач.

Про це повідомляє ABC News.

За словами губернатора штату Грега Еббота, 18-річний підозрюваний, учень середньої школи, також мертвий.

Крім того, підозрюваний також застрелив свою бабусю, перш ніж увійти в школу. Еббот зазначив, що стрілок мав пістолет і, можливо, гвинтівку.

Медики надають допомогу 13 школярам, двоє з них були госпіталізовані. Також кульове поранення отримав 45-річний чоловік.

