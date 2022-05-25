Багато загиблих та поранених: у США школяр влаштував криваву бійню (відео)

В американському місті Ювалд (штат Техас) школяр влаштував криваву стрілянину. Внаслідок цього загинули 14 дітей та один викладач.
Про це повідомляє ABC News.
Деталі
За словами губернатора штату Грега Еббота, 18-річний підозрюваний, учень середньої школи, також мертвий.
"Він жахливо і незбагненно застрелив 14 учнів і вбив вчителя", — сказав Еббот.
Крім того, підозрюваний також застрелив свою бабусю, перш ніж увійти в школу. Еббот зазначив, що стрілок мав пістолет і, можливо, гвинтівку.
Медики надають допомогу 13 школярам, двоє з них були госпіталізовані. Також кульове поранення отримав 45-річний чоловік.
14 students, teacher killed in shooting at #Uvalde, #Texas, elementary school, governor sayshttps://t.co/NuhDjL73wFpic.twitter.com/ROdWETeuYy— Josh Fitzpatrick (@JoshFitzWx) May 24, 2022
Стрілянина у церкві
В пресвітеріанській церкві в місті Лагуна-Вудс (Каліфорнія, США) сталася стрілянина. Внаслідок інциденту загинула одна людина.
Четверо людей зазнали тяжких поранень, ще одна людина отримала легкі травми. Відомо, що всі постраждалі – дорослі. Вони госпіталізовані. Одна людина загинула.
Стрілка затримали на місці злочину.