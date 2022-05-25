Багато загиблих та поранених: у США школяр влаштував криваву бійню (відео)

Підозрюваний також застрелив свою бабусю

Школяр розстріляв людей/Фото: колаж: "Сьогодні"

В американському місті Ювалд (штат Техас) школяр влаштував криваву стрілянину. Внаслідок цього загинули 14 дітей та один викладач.

Про це повідомляє ABC News.

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Деталі

За словами губернатора штату Грега Еббота, 18-річний підозрюваний, учень середньої школи, також мертвий.

"Він жахливо і незбагненно застрелив 14 учнів і вбив вчителя", — сказав Еббот.

Крім того, підозрюваний також застрелив свою бабусю, перш ніж увійти в школу. Еббот зазначив, що стрілок мав пістолет і, можливо, гвинтівку.

Медики надають допомогу 13 школярам, двоє з них були госпіталізовані. Також кульове поранення отримав 45-річний чоловік.

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Стрілянина у церкві

В пресвітеріанській церкві в місті Лагуна-Вудс (Каліфорнія, США) сталася стрілянина. Внаслідок інциденту загинула одна людина.

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Четверо людей зазнали тяжких поранень, ще одна людина отримала легкі травми. Відомо, що всі постраждалі – дорослі. Вони госпіталізовані. Одна людина загинула.

Стрілка затримали на місці злочину.

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