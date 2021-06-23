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Moderna тепер не Moderna: компанія перейменувала вакцину від COVID-19

23 червня 2021 21:20

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Американська вакцина як і раніше призначена для людей від 18 років, хоча в компанії заявляли, що вона безпечна і для підлітків

У США підтвердили небезпечну "побічку" після вакцин Pfizer і Moderna. Фото: REUTERS/Susana Vera

У США підтвердили небезпечну "побічку" після вакцин Pfizer і Moderna. Фото: REUTERS/Susana Vera

Американська біотехнологічна компанія Moderna змінила назву своєї вакцини від коронавірусу, тепер її препарат буде називатися Spikevax – раніше назва збігалася з найменуванням компанії.

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Про це повідомляється на сайті європейського агентства EMA.

З чим пов'язане перейменування вакцини, не уточнюється, тільки зазначено, що Spikevax – це вакцина для запобігання коронавірусній хворобі – 2019 (COVID-19) для людей від 18 років.

"Spikevax містить молекулу, яка називається матричною РНК (мРНК), з інструкціями з виробництва білка з SARS-CoV-2, вірусу, що викликає COVID-19. Spikevax не містить самого вірусу і не може викликати COVID-19", – також говориться в повідомленні.

У травні Moderna заявила, що її вакцина безпечна і ефективна для підлітків, що нібито підтвердило проведене дослідження.

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Нагадаємо, британсько-шведська компанія AstraZeneca перейменувала свою вакцинувід коронавірусу ще наприкінці березня, зараз її препарат називається Vaxzevria.

Ми також повідомляли, що італійська влада схвалили комбінування вакцин від коронавірусувід AstraZeneca, Moderna і Pfizer – це дасть змогу тим, хто вже отримав першу дозу препарату Vaxzevria, розробленого компанією AstraZeneca, отримати другу дозу іншою вакциною.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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