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Потужний ураган "Іда" в США розгорнув течію Міссісіпі: є перші жертви (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
30 серпня, 10:25
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Наслідком урагану "Іда" стали штормові припливи, шквальні пориви вітру і довгострокові відключення електрики
Ураган "Іда" обрушився на штат Луїзіана. Фото: колаж "Сьогодні"
Ураган "Іда" обрушився на штат Луїзіана. Фото: колаж "Сьогодні"

Перша жертва урагану "Іда" в Сполучених Штатах. Одна людина загинула, коли сильний вітер повалив дерево в штаті Луїзіана.

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Про це повідомляє DW.

В околицях Нового Орлеана найбільша річка Північної Америки текла у зворотному напрямку зі швидкістю приблизно 1,5 м/с. Останній раз таке було під час урагану "Катріна" 16 років тому.



Ураган буквально зносить дахи – швидкість вітру досягає 240 км/ч. У всій Луїзіані немає електрики – без світла більше мільйона чоловік. Повідомляється мінімум про одного загиблого.

Про ураган

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Потужність урагану "Іда" виросла за лічені години.

  • "Іда" – один з найсильніших штормів коли-небудь в Штатах, шторм категорії 4 з вітром швидкістю 230 км/год. Він вдарив по берегу США в той же день, що і ураган "Катріна" 16 років тому.
  • У 2005 році "Катріна" викликала прориви дамби і катастрофічна повінь в Новому Орлеані і зруйнувала будинки в Міссісіпі. Тоді ураган призвів до понад тисячу смертельних випадків.

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