Чи можна заразитися COVID-19 через поверхні? Експерти оцінили ризики

На вулиці коронавірус можуть знищити як сонце, так і інші фактори, вважають фахівці

Ризик передачі коронавірусу від дотиків до поверхні вкрай низький і не є основним шляхом зараження.

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До такого висновку прийшли експерти Центрів з контролю і профілактиці захворювань США, передає CNN.

Керівник відділу профілактики захворювань заявив, що ризик передачі від дотику до поверхні, хоча і невеликий, все ж в приміщенні підвищений. На вулиці сонце і інші чинники можуть знищити віруси. Тому основне джерело зараження – хворий на COVID-19.

Так, в більшості випадків миття поверхонь з використанням мила або миючих засобів, а не дезінфекції, досить, щоб знизити і без того низький ризик передачі вірусу через поверхні, наприклад, дверні ручки і вимикачі світла.

Раніше вчені заявили, що вакцини від коронавірусу провокують утворення тромбів в мозку в 8-10 разів рідше, ніж COVID-19.

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До речі, після скандалів навколо вакцини від коронавірусу AstraZeneca через повідомлення про виникнення тромбів в безпеці ще одного щеплення почали сумніватися. На цей раз під прицілом опинилася американська компанія Johnson & Johnson та її вакцина Janssen.

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