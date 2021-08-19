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"Загинуть два квартали": чоловік припаркував вантажівку з вибухівкою біля Капітолію (відео)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні Дар'я Сметанко Дар'я Сметанко кореспондентка
19 серпня, 21:34
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Біля бібліотеки поряд із Конгресом США невідомий припаркував машину і погрожував усе підірвати, поліція понад чотири години вела з ним переговори
Біля Капітолію виникла загроза вибуху / колаж "Сьогодні"
Біля Капітолію виникла загроза вибуху / колаж "Сьогодні"

У Вашингтоні невідомий чоловік підігнав до бібліотеки, що розташована поруч з будівлею Конгресу США, вантажівку, за його словами, начиненою вибухівкою, і обіцяв її підірвати. Поліція понад чотири години вела з ним переговори, його вимоги досі невідомі.

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Про це повідомляє з місця подій кореспондент "Сьогодні".

Поліція оцепила територію біля Капітолію
Поліція оцепила територію біля Капітолію / Фото: Сьогодні

Тим часом у Мережі з'явилося відео, зняте усередині машини з терористом, на якому він каже, "якщо ви застрелите мене, разом зі мною загинуть ще два квартали".

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Урядові квартали біля Капітолію перекрили, ситуація дуже напружена – все охороняється кордонами поліції. Крім правоохоронців там також переьувають сапери і снайпери.

"Близько 10 ранку чоловік повідомив, що в машині, яка стоїть біля бібліотеки поряд із будівлею Капітолію, знаходиться вибухівка. Усіх співробітників Капітолію і сусідніх будівель відразу евакуювали через підземний тунель. Крім того, зупинили кілька гілок метро", – розповіла кореспондент.

Відомо, що на цей момент поліція вже встановила особу чоловіка, а за деякими даними він уже здався правоохоронцям.

Слід зазначити, що сенаторів у будівлі Конгресу не було, оскільки у них зараз канікули.

Нагадаємо, в Єрусалимі біля Дамаських воріт стався теракт – у результаті наїзду автомобіля п'ять людей отримали поранення.

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Раніше у США суд оголосив вирок ще одному підозрюваному у штурмі Капітолію. Суддя зменшив строк до восьми місяців в'язниці, тому що підсудний відразу визнав свою провину і не брав участі у насильстві.

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