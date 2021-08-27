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"Ми будемо полювати на вас": Байден пообіцяв удару у відповідь після терактів в Кабулі

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
27 серпня, 01:02
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Американський президент пообіцяв покарати ІДІЛ за вибухи в Афганістані і заявив, що США не зупинять евакуацію і доведуть до кінця свою місію
Байден зробив заяву після терактів у Кабулі
Байден зробив заяву після терактів у Кабулі / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Сполучених Штатів Джо Байден після терактів у Кабулі, в яких загинули і постраждали десятки людей, виступив із заявою, в якій пообіцяв, що дії терористів ІДІЛ не залишаться безкарними.

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Трансляція зокрема велася на каналі Білого дому в YouTube.

Він уточнив, що США завдадуть удару по терористах саме там, де і коли їм буде зручно.

"Ми не пробачимо вас, ми не забудемо, ми будемо полювати на вас, де б ви не були... Ми завдамо ударів по угрупованню ІДІЛ у зручний для нас час і де нам буде зручно, вони не переможуть. Ми знайдемо способи дістатися до них", – заявив Байден.

Американський президент також додав, що США мають намір продовжувати евакуацію своїх військових, цивільних і тих, хто їм допомагав, за планом і доведуть до кінця свою місію.

"Терористи не зупинять нас, ми будемо продовжувати евакуацію наших громадян і наших союзників. Ми доведемо до кінця нашу місію, і після виведення наших військ продовжимо вирішувати відповідні завдання", – підкреслив він.

Байден уточнив, що кожен американець, який побажає, зможе покинути Афганістан навіть після повного завершення місії.

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Він назвав американських військових героями і закликав приєднатися до хвилини мовчання за всіма загиблими цивільними і військовими, "які віддано виконували свій обов'язок".

Нагадаємо, під час підриву смертника в аеропорту Кабула загинули 12 військовослужбовців США і щонайменше 15 отримали поранення. Загалом у результаті терактів 26 серпня загинули понад 70 людей і понад 150 постраждали.

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